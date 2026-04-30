Iraníes juran lealtad a nuevo líder supremo en manifestaciones masivas

Compartir

TEHERÁN/Xinhua

Decenas de miles de iraníes salieron a las calles este miércoles y se manifestaron de forma masiva en todo el país para jurar lealtad al líder supremo Mojtaba Jamenei y demostrar unidad nacional.

Las manifestaciones, realizadas al mismo tiempo en diferentes ciudades en el natalicio del octavo imán de los musulmanes chiitas imán Reza, tuvieron lugar de las 16:00 hora local (12:30 GMT) a las 21:00.

En la capital, Teherán, las personas marcharon de la plaza Imán Hossein a la plaza Azadi, ondeando banderas iraníes y mostrando imágenes del líder supremo fallecido Ali Jamenei, quien murió a finales de febrero en un ataque de Estados Unidos e Israel, así como imágenes del nuevo líder.

Varios funcionarios, incluyendo el alcalde de Teherán, Alireza Zakani, y el vocero del Consejo Constitucional de Irán, Hadi Tahan Naizf, se unieron a la multitud.

Los participantes corearon consignas contra Estados Unidos e Israel y en apoyo a la dirigencia islámica iraní, y destacaron la necesidad de mantener la unidad nacional.

Se estableció un pabellón a lo largo de la ruta para conmemorar a los fallecidos en el ataque de Estados Unidos e Israel contra una escuela en la ciudad de Minab, en el sur de Irán, en el primero de los 40 días de guerra contra Irán.

El misil Kheibarshekan y el dron Shahed 136 de fabricación iraní también fueron exhibidos durante la manifestación en Teherán.

El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes, en los cuales murieron el entonces líder supremo iraní Ali Jamenei, importantes comandantes y civiles. Irán respondió con una serie de ataques con misiles y drones contra activos israelíes y estadounidenses en Medio Oriente. El 8 de abril se acordó un cese al fuego entre las partes en conflicto.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...