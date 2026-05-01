Comandante destaca la preparación del ejército iraní para combatir las amenazas

Compartir

TEHERÁN/Tasnim

El comandante del ejército iraní, el general de división Amir Hatami, afirmó que sus fuerzas se mantienen firmes ante cualquier amenaza u hostilidad, apoyándose en la fuerza y ​​el respaldo de la gran nación iraní.

En un mensaje con motivo del Día del Maestro, el general de división Hatami afirmó que el Ejército iraní ha comprendido claramente la necesidad de reforzar su poderío y su preparación defensiva de manera que le permita llevar a cabo su misión fundamental de salvaguardar la independencia y la integridad territorial de Irán de la mejor manera posible.

El comandante añadió que el Ejército, apoyándose en el poder y el respaldo de la gran nación iraní, continuará, como en el pasado, resistiendo cualquier amenaza y enemistad.

“Hoy, el Ejército de la República Islámica de Irán se enorgullece de mantenerse firme, más preparado que nunca, con fuerza y ​​visión revolucionaria, bajo la guía y las sabias directrices del Comandante en Jefe, el Ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, y contando con la fuerza y ​​el apoyo de la gran nación iraní, como en el pasado, contra cualquier amenaza y hostilidad”, subrayó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...