VAMOS acompaña la marcha del primero de mayo realizada por las organizaciones sociales y sindicales

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

“La gente pide que se proteja el medio ambiente, que nuestros hijos tengan educación de calidad, que el sistema de salud funcione para la gente”, fueron las palabras de la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz en la marcha del primero de mayo.

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, participó en la marcha que las organizaciones sociales realizaron este primero de mayo por conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora.

La legisladora sostuvo que en la marcha estuvieron todas las demandas y causas de la población salvadoreña. “Estamos marchando para que haya salario digno, para que haya protección de las pensiones. La gente está marchando para que se tomen medidas ante el alto costo de la vida”, apuntó Claudia Ortiz.

“Nosotros acompañamos porque lo que queremos es que El Salvador avance hacia una vida con dignidad y con justicia”, puntualizó la legisladora.

VAMOS ya ha acompañado otras marchas como las desarrolladas el 15 de septiembre.

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