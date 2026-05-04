GOES instrumentaliza a los salvadoreños en el exterior: Karina Sosa

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Sobre la reforma constitucional para habilitar la circunscripción 15 para los salvadoreños en el exterior, la diputada del Parlamento Centroamericano, Karina Sosa (FMLN), lamenta que a 10 meses de la elección “se acuerden de la diáspora”.

Sosa recordó que el Gobierno salvadoreño tuvo una visita significativa por parte de Estados Unidos, cuando recibió a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Sin embargo, los salvadoreños en el exterior no fueron un tema de conversación entre Rubio y el Gobierno de Bukele.

«Lamento mucho que a 10 meses de la elección, se estén acordando de que existen los salvadoreños en el exterior. Vimos que estuvo aquí el señor Rubio y no los vimos (en referencia a la diáspora) en la agenda de discusión.

Sosa lamentó la “instrumentalización” que hace el Gobierno con la diáspora para conseguir votos. “-¡Ah!, ya vienen las elecciones, hay que acordarse de los salvadoreños en el exterior-. Me duele mucho la instrumentalización que están haciendo de ellos porque son personas con derechos y los tienen siempre; no es cierto (sic) que solo en este momento puedan acordarse que existen. Y eso me da un pesar a mí”, puntualizó Sosa.

La funcionaria señaló que como diputada regional ha promovido leyes a favor de los salvadoreños en el exterior. “Yo he acompañado los esfuerzos que ellos han hecho por defender sus derechos. Hemos presentado iniciativas y me parece a mí que deberían de ser más respetados y tomados en consideración durante todo el tiempo”, comentó.

Sobre la circunscripción 15 que se pretende hacer y que aún no se define, Sosa consideró que existe un conflicto, pero deben ser cuidadosos y ser garantes del derecho de todos.

Este lunes, la Comisión Política recibirá a representantes del RNPN, TSE y vicecanciller para abordar las leyes; sin embargo, Karina Sosa hizo un llamado para que la Asamblea escuche a la comunidad salvadoreña en el exterior, aunque consideró que estas reformas “ya es una decisión tomada, que prácticamente la van a ejecutar”.

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