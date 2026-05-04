La partida al cielo de Jesús no significa abandono…: Erick Ramos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Erick Ramos presidió la misa de este domingo en la Cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador; en su mensaje, señaló que las promesas de Dios, se cumplen, y El Señor ha prometido quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.

El líder religioso sostuvo que El Señor llama a que no pierdan la paz, es decir, “que nadie nos perturbe, que nada nos quita la paz”. El Señor Jesús dice que “si creen en Dios, también en mi”.

La partida de Dios, señala que su partida al cielo no significa abandono, sino el cumplimiento de la promesa de salvación. Él prepara un lugar en la casa del Padre y asegura que volverá para llevarnos con Él. La Ascensión, que se celebra en dos semanas, es motivo de esperanza y paz: Cristo sube al cielo para abrirnos el camino y garantizar nuestra unión con Dios, comentó el padre.

“Cuando éramos niños y recibimos catequesis, todos pensábamos en el cielo. Pero cuando fuimos creciendo y nos interesaban más otras cosas, dejamos de pensar en el cielo. ¿Cuándo fue la última vez que soñaron en irse al cielo?, ¿hace muchísimo?, ¿cuándo fue la última vez que le pidieron al Señor, -Señor, llévame al cielo-. Mucho menos, porque nos encanta estar aquí en la tierra, pagando deudas, todos enfermos, con la gasolina bien cara, con problemas en la familia, con el tarjetazo, con las deudas,”.

El líder religioso sostuvo que los feligreses, “han sido diseñados para subir, para ganarnos la vida eterna. Un lugar donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay soledad. Es el lugar perfecto en el que El Señor nos quiere preparar”.

Tomás, llamado el incrédulo, pregunta a Jesús hacia dónde va. El Señor responde: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. Con ello enseña que, para llegar al lugar que prepara el Padre, debemos seguirlo e imitarlo: caminar tras sus pasos, vivir según su ejemplo y confiar en Él como guía seguro hacia la vida eterna.

Día de la Cruz

En el día de la Cruz, el padre Erick Ramos enfatizó que, en este día, se recuerda que el Señor utilizó la Cruz como símbolo para recordar que Jesús entregó la vida por nosotros. “¿Y por qué la decoramos? ¿Y por qué le ponemos flores? ¿Y por qué le ponemos cositas y papelitos? ¿Y por qué la adoramos tanto? Si es un instrumento de tortura y muerte”, comentó Ramos en referencia a que Jesús fue crucificado en una cruz.

“Imagínense que hubieran matado al Señor con una pistola, andaríamos colgados aquí la pistola. Porque la pistola hubiera sido en ese momento nuestro signo de salvación. Pero el Señor escogió esa máquina de tortura, la cruz”, comentó Ramos.

“El Padre escogió para entregarnos al Hijo, esa máquina de sufrimiento y de agonía que es la cruz. Y nosotros la queremos tanto porque es nuestro instrumento de salvación. Porque ahí el Señor nos amó hasta el extremo”, sintetizó el líder religioso.

De hecho, sostuvo que por ello existen dos fechas importantes que tratan sobre la cruz., el 3 de mayo y el 14 de septiembre. Sobre la primera, se trata de Santa Elena, madre de un emperador que hizo una peregrinación a Jerusalén, hizo excavaciones y se encuentra con la cruz del Señor, justo debajo del Calvario.

“¿Cómo sabemos que es la cruz del señor? comenzaron a acercar enfermos y todos los que tocaban la cruz se curaban, esto en el año 355. Luego, la cruz del Señor fue llevada a Roma y luego robada en una guerra por vikingos. Tras 24 años, fue recuperada el 14 de septiembre. De ahí nacen dos celebraciones en la Iglesia: el 3 de mayo, dedicado al descubrimiento de la cruz, y el 14 de septiembre, a la exaltación o recuperación de la Santa Cruz.

Con la llegada de los españoles y la fe en El Salvador, se encuentran con una cultura “tan grande”, que deciden no anularla, sino unirla e inculturizar la fe; por ello, ponen la cruz del Señor junto con las tradiciones de las primicias de los frutos de la primera.

“Aquella cruz en la que parecía que Cristo estaba muerto, dio el mejor fruto, que fue la salvación. Por eso amamos tanto a la cruz, porque de ahí es el signo de amor”, concluyó el padre.

La comunidad de la cripta recordó que Monseñor Romero se refirió a la celebración del Día de la Cruz como “bonita” y “costumbrista”; e invita a sentir en la Cruz de Cristo, la única esperanza. Por ello, presentaron la Cruz adornada y con frutas, simbolizando a Cristo, quien desde la cruz da la esperanza de la liberación; y la vez nos da una tierra que nos alimenta con sus frutos.

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