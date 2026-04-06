La resurrección “es una fuerza que cambia la vida”: padre Gutiérrez

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El padre Anthony Gutiérrez presidió la homilía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En su mensaje señaló que este 5 de abril se celebra el corazón de la fe, “a un Cristo resucitado”.

El líder religioso sostuvo que Dios irrumpe en la historia y transforma la vida real del ser humano. Justamente, la resurrección “es una fuerza que cambia la vida”. “¿dónde necesitamos hoy la resurrección?”, cuestionó el padre en la cripta de la catedral.

Lo anterior, ya que existen personas que están vivas por fuera, pero por dentro están cansadas. “Cansadas de luchar, cansadas de problemas familiares, cansadas de heridas que no sanan, de relaciones que se enfrían, de pecados que se repiten. Hay hogares donde se perdió la alegría, hay corazones que ya no hay nada de esperanza”. Sin embargo, es ahí cuando entra la pascua

“El Evangelio nos presenta cómo María Magdalena, corriendo al sepulcro, va con un dolor y con el corazón roto, y encuentra la tumba vacía (de Jesús) Ella no entiende todo de inmediato. Duda, luego busca, hasta que poco a poco comienza a ir creyendo. Así es la fe de la vida real, no siempre es clara, no siempre es inmediata”, aclaró el padre.

Cuando el religioso se pone en el camino del Señor, “Dios se deja encontrar”; “el problema es que muchos de nosotros seguimos viviendo como si Cristo no hubiera resucitado”. añadió Gutiérrez.

Esto no significa que se deba desentenderse de la realidad, “sino vivirla de otra manera. Enfrentar los problemas sin perder la esperanza, amar, aunque a veces cueste perdonar, levantarse, aunque uno haya caído. Eso es vivir como resucitados”, destacó el líder religioso.

Anthony Gutiérrez recordó que Monseñor Romero decía que ´un cristiano que no quiere vivir el compromiso de la resurrección, es un cristiano que todavía no cree en un Cristo resucitado´, según lo dijo en la homilía del 15 de abril de 1979 en el domingo de Pascua.

Es decir, “la resurrección no solo es mirar al cielo, o que todo se va a materializar allá en el cielo; empieza aquí, cuando la vida se levanta, cuando la dignidad se recupera, cuando el amor vuelve a florecer. Por eso, la Pascua tiene consecuencias concretas. Si Cristo ha resucitado, no podemos seguir viviendo en el rencor, no podemos acostumbrarnos al pecado, no podemos ser indiferentes a nuestra vida, y sobre todo al sufrimiento del otro”.

Gutiérrez señaló que un cristiano pascual es alguien que lleva vida donde hay muerte, para ello, ejemplifica que en una familia donde hay silencios y distancia, “alguien tiene que dar el primer paso”. En una relación herida, “alguien tiene que decidir perdonar”. En una vida desordenada, “alguien tiene que tomar la decisión de cambiar”, “y ese alguien “eres tú”, instó el padre en la homilía.

La resurrección, “no solo se encaja en algo celebrativo, es algo que se vive. “Hoy el Señor no pide que lo entiendas todo, te pide que des un paso. Tal vez, el paso de reconciliarte, de volver a la oración, de dejar el pecado que sabes que te está destruyendo; tal vez, el paso de amar mejor ahí comienza la resurrección”.

Ya que cuando el cristiano deja que el Señor transforme la vida por dentro, “no quedamos vacíos y sin recompensa, Dios hace todo posible para que demos fruto, y fruto en abundancia”.

En la procesión de ofrendas, la comunidad de la Cripta, recordó que Monseñor Romero afirmó que Cristo crucificado descendió al reino de la muerte, pero por Dios y la fuerza del Espíritu Santo resucita glorioso, por ello, presentaron el Cirio Pascual, simbolizando a Cristo Resucitado, quien venció a la muerte y está derramando su gloria sobre la tierra.

También, Monseñor Romero aseguró que todo el que con fe luche desde la resurrección del gran libertador, por un mundo más justo es verdadero cristiano. Por ello, presentaron a Cristo Resucitado, simbolizando la fe que Él guía para liberar y transformar la vida injusta de los pobres, marginados e irrespetados en sus derechos.

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