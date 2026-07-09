Deportación y abandono de salvadoreños “a su suerte”

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César Ramírez

@caralvasalvador

Las estadísticas de la emigración anotan entre 1 millón y 1.5 millones de salvadoreños dispersos por el mundo, pero el principal receptor es Estados Unidos, el evento es materia de estudio para universidades, centros de investigación, autoridades nacionales e internacionales, en este campo encontramos varias causas principales: Historia, Modelo Político, Represión Social, Violencia de pandillas, Pandemia, Expulsión económica, Agotamiento de mercado laboral, Guerra civil, Fracaso de autorrealización generacional, Modelo educativo etc.

Migración respuesta individual ante la ausencia gubernamental

Son temas conocidos y estudiados por académicos, un elemento común que prevalece es el individualismo de cada emigrante en la decisión de su vida, es significativa esa decisión que no es organizada, ni estudiada, ni siquiera una meta de su ciclo capitalista porque cada ciudadano es forzado a abandonar el país pronunciando: “en este país ya no se puede” “me voy a la ******” así con las pocas herramientas de conocimiento se comunica con otros para desafiar al modelo con el objetivo de “sobrevivir al capitalismo”, valientes hombres y mujeres avanzan “a su suerte” para llegar a Estados Unidos, de ese evento al presente pueden haber pasado veinte años o meses, pero ahora se encuentra con una nación que anuncia el fin del TPS, promueve la auto deportación, limita la Green Card, anuncia deportación acelerada y persecución en lugares de trabajo etc. esa incertidumbre encuentra a miles de salvadoreños que de nuevo enfrentan su destino en forma individual, puesto que no existe una institución que aglutine a esos salvadoreños, muchos amparados en el TPS que fueron reconocidos por los Estados Unidos, pero ahora les marcan fecha de finalización de ese beneficio.

Migración en la Historia

El problema se torna histórico con la migración, es recurrente desde el siglo pasado porque el modelo económico fracasa en otorgar integración a las grandes poblaciones, sucedía mucho antes de la guerra civil, ahí se encuentras familias que emigraron y lograron con mucho esfuerzo permanecer hasta cambiar su estatus migratorio.

En el siglo pasado El Salvador recibió corrientes migratorias de Medio Oriente, Asia, Centro América, incluso europeos y estadounidenses que han realizado “su sueño salvadoreño”, incluso durante los años treinta del siglo pasado no se necesitó visa para Estados Unidos y otras nacionalidades optaban por la salvadoreña para viajar al Norte.

Retorno en este tiempo es decisión forzada

El retorno de salvadoreños no es una “migración a la inversa”, es una repatriación obligada en un país que no cambió las condiciones que obligaron su salida, en ese reencuentro y retorno hay un vacío institucional de protección al inmigrante, similar a la orfandad de su salida hacia Estados Unidos, se encuentran solos.

Referencias del desastre migratorio salvadoreño 2023-2026

Algunas notas generales indican el drama y tragedia de salvadoreños:

11MAY023 Millares de migrantes atrapados limbo legal México EEUU, OP EDH El miedo creíble política migratoria EEUU

12MAY023 Migrantes son víctimas de la desinformación en sus ansias de llegar a EEUU

03JUN023 Deshumanización (demonizar) de migrantes es preocupante jefa organización integral migraciones ONU

17JUN023 Infortunio de niños migrantes no acompañados preocupa Senado EEUU

24JUL023 148 migrantes abandonados en camión, México varios salvadoreños

16AGO023 México 231 migrantes de Guatemala y El Salvador hallados en tráiler,

19AGO023 EEUU ha expulsado a más de 145,000 migrantes desde mayo, Policías rescatan a migrantes que estaban retenidos en México

30SEP023 Violencia, inseguridad, economía y trabajo motivan a habitantes a migrar

24OCT023 En septiembre, EE.UU detuvo a 7, 550 migrante de El Salvador en frontera sur

22NOV023 Suman 45 migrantes muertos en frontera algunos salvadoreños

13DIC023 Más de 36 mil migrantes de El Salvador piden refugio en México

20MAR024 EE. UU México detuvieron 90,000 migrantes salvadoreños

07ABR024 Población de El Salvador que migró a EE. UU creció 250% en dos décadas. Solicitud refugio 62,248 y asilo 142,469

18MAY024 17,000 salvadoreños interceptados en México

05JUL024 3,370 salvadoreños han pedido refugio en México

22ENE025 Frustración migrantes en EEUU con meses de sufrimiento varados en frontera

26ENE025 El Salvador no tendría capacidad de responder deportaciones. 45,362 migrantes salvadoreños irregulares detenidos en frontera EE.UU en 2024

26ENE025 Migrantes optan por refugio en México, salvadoreñas demandan a Trump por ciudadanía por nacimiento

14FEB025 Organización registra 300 casos de migrantes desaparecidos

22MAR025 Trump quita estatus temporal a más de 500,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití

28MAR025 Deportación de salvadoreños creció un 12% en 2024 según diagnóstico de migración

09ABR025 EE. UU quita permiso temporal a casi un millón de migrantes, Identificarán y deportarán a inmigrantes irregulares por datos de impuestos (aplicación CBP)

17JUN025 FMLN reprocha silencio del gobierno ante políticas migratorias de Trump

24JUN025 Corte EE. UU permite deportar migrantes a terceros países

27JUN025 salvadoreño con TPS fue detenido por migración en los ángeles

09AGO025 EE. UU millón de migrantes salieron por su cuenta

30AGO025 14,000 migrantes volvieron de EE. UU a C.A y Colombia

08SEP025 70% de los migrantes detenidos por ICE no tiene antecedentes penales

25SEP025 Muerto en centro detención migrantes Texas.

18OCT025 niños migrantes temen deportación Trump Guatemala

16NOV025 Miedo e incertidumbre cortes migratorias EE. UU, denuncian estado cárcel migrantes California

06DIC025 Más de 11,400 desaparecieron en diferentes rutas migratorias

14DIC025 Diez mil migrantes detenidos en los Ángeles desde junio

18DIC025 Reencuentro forzado vuelos con deportados. Migrantes entre incertidumbre legal y condiciones adversas

19DIC025 EE. UU inaugura sala de recepción salvadoreños retornados en Aeropuerto -tatuajes, inteligencia, etc., Más de 300 oficiales control migratorio en El Salvador.

21DIC025 Migrantes otorgan tutela de hijos a amigos por temor a deportación

26DIC025 Migrantes en EE. UU ruegan ser invisibles para agentes de inmigración

12ENE026 Jueza impide a EE. UU acabar con programa de reunificación familiar de migrantes

18ENE026 Mineápolis, Los Ángeles redadas. Registran más muertes de migrantes bajo custodia

20ENE026 Cada día 15 migrantes salvadoreños fueron retenidos en EE.UU

23ENE026 Avalan a ICE entrar a casas de migrantes sin orden judicial

03FEB026 Agentes migratorios irrumpen en iglesia de Los Ángeles y siguen a fiel, ciudades santuario objetivo Trump

06FEB026 Los empresarios migrantes con green card quedaran fuera de los préstamos oficiales EE. UU

11FEB026 Congresistas demócratas recriminan abusos migratorios, Gobierno Trump arresta 380,000 inmigrantes

23FEB026 385 migrantes salvadoreños detenidos EE. UU enero

05MAR026 15 abusos contra migrantes EE. UU; Corte Suprema dificulta asilo a solicitantes que aleguen persecución ante jueces

01MAY026 Denuncian fallo contra soñadores. Congresistas demócratas aseguran ponen en riesgo inmigrantes. Fiscales D4VD apuñaló a Celeste Hernández salvadoreña

10JUN026 Gobierno Trump separó familias por segunda vez, según AP

05JUL026 Deportación acelerada de 622,000 inmigrantes

05JUL026 Estiman que 622,000 inmigrantes podrían ser deportados de EEUU forma acelerada.

Estos titulares de prensa son un esquema básico del fracaso económico de El Salvador desde 2023 a 2026, su producto visible es la inmigración; al final un salvadoreño no tiene futuro y se encuentra “solo a su suerte” con el tiempo vital agotado. amazon.com/author/csarcaralv

Bibliografía: Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Agencias Internacionales de Prensa, Redes Sociales, Hemerotecas privadas.

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