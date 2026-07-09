Deportación y abandono de salvadoreños “a su suerte”

César Ramírez
@caralvasalvador
Las estadísticas de la emigración anotan entre 1 millón y 1.5 millones de salvadoreños dispersos por el mundo, pero el principal receptor es Estados Unidos, el evento es materia de estudio para universidades, centros de investigación, autoridades nacionales e internacionales, en este campo encontramos varias causas principales: Historia, Modelo Político, Represión Social, Violencia de pandillas, Pandemia, Expulsión económica, Agotamiento de mercado laboral, Guerra civil, Fracaso de autorrealización generacional, Modelo educativo etc.
Migración respuesta individual ante la ausencia gubernamental
Son temas conocidos y estudiados por académicos, un elemento común que prevalece es el individualismo de cada emigrante en la decisión de su vida, es significativa esa decisión que no es organizada, ni estudiada, ni siquiera una meta de su ciclo capitalista porque cada ciudadano es forzado a abandonar el país pronunciando: “en este país ya no se puede” “me voy a la ******” así con las pocas herramientas de conocimiento se comunica con otros para desafiar al modelo con el objetivo de “sobrevivir al capitalismo”, valientes hombres y mujeres avanzan “a su suerte” para llegar a Estados Unidos, de ese evento al presente pueden haber pasado veinte años o meses, pero ahora se encuentra con una nación que anuncia el fin del TPS, promueve la auto deportación, limita la Green Card, anuncia deportación acelerada y persecución en lugares de trabajo etc. esa incertidumbre encuentra a miles de salvadoreños que de nuevo enfrentan su destino en forma individual, puesto que no existe una institución que aglutine a esos salvadoreños, muchos amparados en el TPS que fueron reconocidos por los Estados Unidos, pero ahora les marcan fecha de finalización de ese beneficio.
Migración en la Historia
El problema se torna histórico con la migración, es recurrente desde el siglo pasado porque el modelo económico fracasa en otorgar integración a las grandes poblaciones, sucedía mucho antes de la guerra civil, ahí se encuentras familias que emigraron y lograron con mucho esfuerzo permanecer hasta cambiar su estatus migratorio.
En el siglo pasado El Salvador recibió corrientes migratorias de Medio Oriente, Asia, Centro América, incluso europeos y estadounidenses que han realizado “su sueño salvadoreño”, incluso durante los años treinta del siglo pasado no se necesitó visa para Estados Unidos y otras nacionalidades optaban por la salvadoreña para viajar al Norte.
Retorno en este tiempo es decisión forzada
El retorno de salvadoreños no es una “migración a la inversa”, es una repatriación obligada en un país que no cambió las condiciones que obligaron su salida, en ese reencuentro y retorno hay un vacío institucional de protección al inmigrante, similar a la orfandad de su salida hacia Estados Unidos, se encuentran solos.
Referencias del desastre migratorio salvadoreño 2023-2026
Algunas notas generales indican el drama y tragedia de salvadoreños:
11MAY023 Millares de migrantes atrapados limbo legal México EEUU, OP EDH El miedo creíble política migratoria EEUU
12MAY023 Migrantes son víctimas de la desinformación en sus ansias de llegar a EEUU
03JUN023 Deshumanización (demonizar) de migrantes es preocupante jefa organización integral migraciones ONU
17JUN023 Infortunio de niños migrantes no acompañados preocupa Senado EEUU
24JUL023 148 migrantes abandonados en camión, México varios salvadoreños
16AGO023 México 231 migrantes de Guatemala y El Salvador hallados en tráiler,
19AGO023 EEUU ha expulsado a más de 145,000 migrantes desde mayo, Policías rescatan a migrantes que estaban retenidos en México
30SEP023 Violencia, inseguridad, economía y trabajo motivan a habitantes a migrar
24OCT023 En septiembre, EE.UU detuvo a 7, 550 migrante de El Salvador en frontera sur
22NOV023 Suman 45 migrantes muertos en frontera algunos salvadoreños
13DIC023 Más de 36 mil migrantes de El Salvador piden refugio en México
20MAR024 EE. UU México detuvieron 90,000 migrantes salvadoreños
07ABR024 Población de El Salvador que migró a EE. UU creció 250% en dos décadas. Solicitud refugio 62,248 y asilo 142,469
18MAY024 17,000 salvadoreños interceptados en México
05JUL024 3,370 salvadoreños han pedido refugio en México
22ENE025 Frustración migrantes en EEUU con meses de sufrimiento varados en frontera
26ENE025 El Salvador no tendría capacidad de responder deportaciones. 45,362 migrantes salvadoreños irregulares detenidos en frontera EE.UU en 2024
26ENE025 Migrantes optan por refugio en México, salvadoreñas demandan a Trump por ciudadanía por nacimiento
14FEB025 Organización registra 300 casos de migrantes desaparecidos
22MAR025 Trump quita estatus temporal a más de 500,000 migrantes de Cuba, Venezuela, Haití
28MAR025 Deportación de salvadoreños creció un 12% en 2024 según diagnóstico de migración
09ABR025 EE. UU quita permiso temporal a casi un millón de migrantes, Identificarán y deportarán a inmigrantes irregulares por datos de impuestos (aplicación CBP)
17JUN025 FMLN reprocha silencio del gobierno ante políticas migratorias de Trump
24JUN025 Corte EE. UU permite deportar migrantes a terceros países
27JUN025 salvadoreño con TPS fue detenido por migración en los ángeles
09AGO025 EE. UU millón de migrantes salieron por su cuenta
30AGO025 14,000 migrantes volvieron de EE. UU a C.A y Colombia
08SEP025 70% de los migrantes detenidos por ICE no tiene antecedentes penales
25SEP025 Muerto en centro detención migrantes Texas.
18OCT025 niños migrantes temen deportación Trump Guatemala
16NOV025 Miedo e incertidumbre cortes migratorias EE. UU, denuncian estado cárcel migrantes California
06DIC025 Más de 11,400 desaparecieron en diferentes rutas migratorias
14DIC025 Diez mil migrantes detenidos en los Ángeles desde junio
18DIC025 Reencuentro forzado vuelos con deportados. Migrantes entre incertidumbre legal y condiciones adversas
19DIC025 EE. UU inaugura sala de recepción salvadoreños retornados en Aeropuerto -tatuajes, inteligencia, etc., Más de 300 oficiales control migratorio en El Salvador.
21DIC025 Migrantes otorgan tutela de hijos a amigos por temor a deportación
26DIC025 Migrantes en EE. UU ruegan ser invisibles para agentes de inmigración
12ENE026 Jueza impide a EE. UU acabar con programa de reunificación familiar de migrantes
18ENE026 Mineápolis, Los Ángeles redadas. Registran más muertes de migrantes bajo custodia
20ENE026 Cada día 15 migrantes salvadoreños fueron retenidos en EE.UU
23ENE026 Avalan a ICE entrar a casas de migrantes sin orden judicial
03FEB026 Agentes migratorios irrumpen en iglesia de Los Ángeles y siguen a fiel, ciudades santuario objetivo Trump
06FEB026 Los empresarios migrantes con green card quedaran fuera de los préstamos oficiales EE. UU
11FEB026 Congresistas demócratas recriminan abusos migratorios, Gobierno Trump arresta 380,000 inmigrantes
23FEB026 385 migrantes salvadoreños detenidos EE. UU enero
05MAR026 15 abusos contra migrantes EE. UU; Corte Suprema dificulta asilo a solicitantes que aleguen persecución ante jueces
01MAY026 Denuncian fallo contra soñadores. Congresistas demócratas aseguran ponen en riesgo inmigrantes. Fiscales D4VD apuñaló a Celeste Hernández salvadoreña
10JUN026 Gobierno Trump separó familias por segunda vez, según AP
05JUL026 Deportación acelerada de 622,000 inmigrantes
05JUL026 Estiman que 622,000 inmigrantes podrían ser deportados de EEUU forma acelerada.
Estos titulares de prensa son un esquema básico del fracaso económico de El Salvador desde 2023 a 2026, su producto visible es la inmigración; al final un salvadoreño no tiene futuro y se encuentra “solo a su suerte” con el tiempo vital agotado. amazon.com/author/csarcaralv
Bibliografía: Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Diario Co Latino, Agencias Internacionales de Prensa, Redes Sociales, Hemerotecas privadas.