Plenaria duró 35 minutos; solo se aprobó un reconocimiento a Grupo USAR

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Asamblea Legislativa sesionó apenas 35 minutos este miércoles en la sesión plenaria ordinaria. Los legisladores solo aprobaron un reconocimiento al personal de ayuda humanitaria destacado en Venezuela luego de sufrir dos terremotos.

De hecho, durante la semana previo a la sesión plenaria de este miércoles, solo trabajó una de las 8 comisiones de la Asamblea, la Comisión de Niñez e Integración Social, que el martes, aprobó entregar un reconocimiento a misión USAR que brinda apoyo a emergencia en Venezuela.

El trabajo que ha hecho la Asamblea Legislativa fue muy poco y se notó en la plenaria de esta semana; esto obedece a que los legisladores propiamente no proponen leyes, solo esperan que Casa Presidencial mande las propuestas de leyes para votar a favor.

Sobre el dictamen en cuestión, es de recordar que tras los terremotos que ocasionaron pérdidas humanas, a causa del colapso de viviendas y edificios. El pasado 24 de junio, el gobierno salvadoreño envió una misión conformada por el Grupo de Búsqueda y Rescate Urbano de El Salvador (USAR, por sus siglas en inglés) y la Unidad Humanitaria de Rescate de la Fuerza Armada de El Salvador (UHR-FAES). Como resultado de ello, rescataron con vida al menos a diez personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

La diputada de Nuevas Ideas, Suecy Callejas, informó que “ninguna persona en El Salvador, duda que esos 300 héroes del grupo USAR, deben ser honrados y reconocidos”.

“La naturaleza siempre se impone y nos recuerda lo pequeños que somos en el universo y todo lo que tenemos que apoyarnos para sobrevivir y seguir siendo naciones grandes; yo espero que Dios bendiga al pueblo de Venezuela”, destacó Callejas.

El diputado del PNC, Serafín Orantes, expresó que, en la historia reciente, los terremotos en Venezuela “han sido devastadores”. Orantes destacó la “pronta ayuda” que envió el presidente Bukele a Venezuela.

El diputado de Nuevas Ideas, Raúl Chamagua, señaló que, con esta misión humanitaria, el pueblo salvadoreño ha demostrado su solidaridad con el país del sur.

“El grupo USAR es un equipo que está lleno de humanidad, empatía y sobre todo de ese sentido de rescatar y proteger la vida de los venezolanos”, expuso. El legislador también señaló que este es un reconocimiento para el profesionalismo de las más de 300 personas que colaboraron en el territorio extranjero.

“No se trata solamente de destacar la voluntad, sino también que existe una preparación técnica, disciplina, destrezas y sobre todo un compromiso grande de llegar a trabajar para rescatar vidas que han sido afectadas por estos dos terremotos”, sostuvo.

El Grupo USAR El Salvador es un equipo interinstitucional conformado por representantes de la Dirección General de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Policía Nacional Civil (PNC), Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD), Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña y Comandos de Salvamento.

Los elementos de estas instituciones, que trabajan en conjunto con la UHR-FAES, cuentan con capacitación especializada para realizar labores de búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas y otros escenarios de alta complejidad.

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