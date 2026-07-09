Autoridades salvadoreñas reportan mayor decomiso de cocaína

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SAN SALVADOR/Xinhua

Autoridades de seguridad de El Salvador presentaron este miércoles los resultados de la mayor incautación de cocaína en la historia del país, consistente en 6,68 toneladas de la sustancia, valoradas en unos 167 millones de dólares y decomisadas en dos operaciones navales ejecutadas el 18 de junio en el océano Pacífico.

En conferencia de prensa, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino, detalló que la primera embarcación, de tipo LPV (de bajo perfil), fue interceptada 582 millas náuticas (unos 937 kilómetros) al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque, en el Pacífico.

A bordo viajaban tres tripulantes, dos colombianos y un ecuatoriano, con 3,42 toneladas de cocaína.

Seis horas después, agregó el funcionario, la Marina Nacional ubicó una segunda nave con características similares, a 633 millas náuticas (unos 1.018 kilómetros) de la misma referencia costera, donde fueron capturados otros tres tripulantes, dos colombianos y un ecuatoriano, que transportaban 3,25 toneladas adicionales de droga.

Merino Monroy explicó que ambas embarcaciones tenían modificaciones estructurales, cuatro motores fuera de borda y equipo de navegación GPS, lo que les daba mayor autonomía y capacidad de carga para el trasiego de estupefacientes.

Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que el operativo confirma la validez de la estrategia salvadoreña de perseguir rutas de narcotráfico a más de mil millas náuticas de sus costas, ya replicada por otros países de la región.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, señaló que la institución abrió investigaciones para identificar a los responsables y las estructuras criminales vinculadas al cargamento, que será sometido a peritaje técnico para determinar su peso y pureza exactos.

De acuerdo con las autoridades, durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele se han decomisado 88,7 toneladas de droga, valoradas en 2.106 millones de dólares, y se ha detenido a 206 tripulantes de distintas nacionalidades.

En lo que va de 2026, El Salvador acumula 14 toneladas de droga incautadas, equivalentes a 351,8 millones de dólares.

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