Colegio Médico de El Salvador y CONFEMEL rechazan amenazas contra el gremio médico hondureño

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colegio Médico de El Salvador y la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) expresaron su respaldo al Colegio Médico de Honduras (CMH) y condenaron las amenazas de las autoridades hondureñas de retirar o cancelar la personería jurídica de dicha organización gremial.

A través de un comunicado, el Colegio Médico de El Salvador manifestó su «repudio enérgico» ante las declaraciones de funcionarios del Gobierno de Honduras, al considerar que representan una amenaza contra una institución que calificó como fundamental para la defensa de la profesión médica y de la salud pública en el vecino país.

La gremial salvadoreña sostuvo que las acciones impulsadas por el Colegio Médico de Honduras responden a una labor estrictamente gremial y de interés público, orientada a defender los derechos laborales del personal médico, exigir el pago oportuno de salarios, promover el abastecimiento de medicamentos e insumos en los centros asistenciales y oponerse a cualquier intento de privatización o precarización de los servicios de salud.

Asimismo, reiteró su solidaridad y respaldo institucional al CMH, al que reconoció como la entidad representativa del gremio médico hondureño. Además, exigió el respeto a su personería jurídica, autonomía e independencia, y rechazó cualquier acción que, a su juicio, busque vulnerar su institucionalidad o limitar el ejercicio de sus funciones gremiales.

El Colegio Médico de El Salvador también instó al Estado de Honduras a garantizar la libertad de asociación y el libre ejercicio de la representación gremial, conforme a los principios democráticos y los estándares internacionales de derechos humanos. Añadió que dará seguimiento a la situación y, de ser necesario, trasladará el caso a organismos médicos, gremiales y de derechos humanos de la región e instancias internacionales.

También, la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL) expresó su «pleno respaldo y solidaridad» al Colegio Médico de Honduras frente a las recientes amenazas públicas que pondrían en riesgo su personería jurídica.

La organización regional consideró legítimas las acciones emprendidas por el CMH para defender la estabilidad laboral del personal médico, exigir el pago puntual de salarios, garantizar el abastecimiento de medicamentos e insumos, promover la contratación del recurso humano necesario y proteger el sistema de salud frente a procesos de privatización y precarización.

CONFEMEL afirmó que responder a estas demandas mediante medidas que afecten la existencia jurídica del Colegio Médico de Honduras constituye una vulneración de la libertad de asociación, la autonomía gremial y los principios democráticos.

Como parte de su pronunciamiento, la organización manifestó su rechazo a cualquier intento de intimidación, coacción o medida administrativa o judicial que menoscabe la independencia del CMH, exhortó al Estado de Honduras a respetar el debido proceso y el derecho a la representación gremial, y aseguró que permanecerá atenta al desarrollo de la situación para brindar el acompañamiento que la organización hondureña considere necesario.

CONFEMEL reafirmó su compromiso con la defensa de las organizaciones médicas de la región y con la protección de las condiciones necesarias para que los profesionales de la salud puedan ejercer su labor con dignidad, independencia y en beneficio de la población.

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