Francia devuelve a Siria 23 piezas arqueológicas

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Damasco/Prensa Latina

Siria recibió 23 piezas arqueológicas que permanecían en préstamo en el Instituto del Mundo Árabe de París desde 2010, en un gesto que refuerza la cooperación cultural entre Damasco y París y los esfuerzos sirios por recuperar su patrimonio histórico.

Los objetos fueron trasladados por vía aérea al Aeropuerto Internacional de Damasco y entregados a la Dirección General de Antigüedades y Museos, que prevé exhibirlos próximamente al público en una muestra especial.

La devolución coincidió con la visita oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a Damasco, un hecho que las autoridades sirias consideran de alto valor simbólico tanto en el plano cultural como político.

El ministro sirio de Cultura, Mohammad Yassin Al-Saleh, declaró a la agencia SANA que la devolución de las piezas desde el Instituto del Mundo Árabe tiene importantes implicaciones, al coincidir con una nueva etapa de las relaciones entre Siria y Francia.

Según Al-Saleh, la primera señal de esta decisión es el reconocimiento, por parte de Francia de que el Estado sirio está hoy en condiciones de preservar su patrimonio cultural y proteger sus bienes arqueológicos.

El ministro destacó los avances logrados en la rehabilitación de museos y en el desarrollo de sus sistemas de seguridad y protección, tras los desafíos que afrontó el sector patrimonial durante los últimos años.

Al-Saleh consideró que la iniciativa refleja una renovada confianza en la nueva Siria, tanto cultural como políticamente, y envía un mensaje a la comunidad internacional sobre la importancia de ampliar la cooperación con Damasco.

Recordó además que el Palacio del Elíseo explicó que las piezas se encontraban prestadas al Instituto del Mundo Árabe desde 2010, pero circunstancias anteriores habían impedido su devolución.

Para el ministro, esa aclaración confirma que tales circunstancias quedaron atrás y que Siria está ahora en capacidad de recuperar, conservar y proteger su patrimonio cultural.

Al-Saleh precisó que las piezas recuperadas pertenecen a distintos periodos históricos, algunas de ellas fechadas en el décimo milenio antes de nuestra era, junto con objetos de la civilización árabe-islámica, lo que refleja la profundidad y diversidad de la historia siria.

Por su parte, el director general de Antigüedades y Museos, Masoud Badawi, explicó que la institución recibió 23 artefactos que abarcan desde la prehistoria hasta la época islámica.

Las piezas representan algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes de Siria, entre ellos Mari, Palmira, Ugarit y Qasr al-Hayr.

Badawi señaló que la devolución fue posible tras un proceso de coordinación con el Instituto del Mundo Árabe de París y con los responsables de los museos correspondientes.

Una compañía de seguros se encargó de los aspectos logísticos del traslado, mientras que el proceso fue coordinado con los ministerios sirios de Asuntos Exteriores y Cultura, la Embajada de Francia, el Instituto Francés y las autoridades de seguridad competentes.

El objetivo, indicó, fue garantizar el transporte seguro de las piezas hasta Damasco.

Badawi precisó que las piezas fueron trasladadas en el avión presidencial al Aeropuerto Internacional de Damasco y posteriormente entregados a la Dirección General de Antigüedades y Museos y al Museo Nacional de Damasco, en coordinación con las autoridades correspondientes.

El director general de Antigüedades y Museos señaló que las piezas serán almacenadas en los depósitos de la Dirección conforme a estándares especializados, antes de ser presentadas en una exposición integral en el Museo Nacional de Damasco.

La devolución abre además la puerta a nuevas colaboraciones internacionales entre instituciones museísticas y refuerza los mecanismos destinados a recuperar bienes artísticos e históricos.

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