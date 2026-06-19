China-África: Un parteaguas comercial con arancel cero hacia el Sur Global

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Beijing/Prensa Latina

En un mundo donde el proteccionismo y los aranceles se multiplican como respuesta a la incertidumbre global, China opta por un camino radicalmente opuesto: abrir las compuertas de su colosal mercado interno a 53 naciones africanas sin condiciones arancelarias. ¿Porqué?

La decisión, efectiva desde el 1 de mayo de 2026, no es un acto de caridad geopolítica ni una concesión táctica, sino un reposicionamiento estratégico que redefine las dinámicas comerciales entre potencias emergentes y el Sur Global.

Esta política de arancel cero representa un parteaguas histórico en las relaciones sino-africanas: un momento en el que ambas partes reconocen que su prosperidad compartida depende de la construcción de cadenas de valor integradas, industrialización mutua y beneficio económico tangible.

La decisión amplía los beneficios que ya disfrutaban 33 países africanos menos adelantados desde diciembre de 2024, y abre ahora las puertas del vasto mercado chino a economías más desarrolladas como Kenia, Egipto, Nigeria y Sudáfrica.

Este paso consolida los esfuerzos promovidos a través del Foro de Cooperación China-África (Focac), plataforma que durante más de dos décadas ha cimentado una asociación estratégica integral.

Las importaciones y exportaciones de China con países africanos registraron 885.340 millones de yuanes (aproximadamente 128.300 millones de dólares) en los primeros cuatro meses de 2026, un aumento interanual del 19,4 por ciento, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas (GAC).

NUEVAS VENTANAS DE OPORTUNIDAD

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China subrayó que la medida es un ejemplo del compromiso del presidente Xi Jinping con los principios de sinceridad, resultados reales, amistad y buena fe.

El arancel cero para 53 países africanos con relaciones diplomáticas con China es una nueva ventana de oportunidad para las exportaciones africanas, afirmó Mao Ning, portavoz de la Cancillería.

La funcionaria destacó que Beijing espera ver más productos africanos de calidad y especialidad en su mercado.

Tales resultados ya son palpables. Según Lyu Daliang, director del Departamento de Estadística y Análisis de la Administración General de Aduanas, en los primeros cuatro meses del año las importaciones chinas desde África aumentaron un 11,2 por ciento interanual.

Hasta ahora, productos agrícolas de temporada como manzanas, naranjas y aguacates han sido declarados para importación bajo la política de aranceles cero. Con su mercado ultragrande, China ofrece nuevas oportunidades de desarrollo para África, explicó Lyu.

IMPULSO AL SECTOR AGRÍCOLA

El impacto en el sector agrícola africano es notable. John Steenhuisen, ministro de Agricultura de Sudáfrica, calificó la medida como un cambio radical para la agricultura de su país, especialmente ante las presiones del proteccionismo global.

Fuimos de los primeros en desembarcar bajo la política de aranceles cero, con 24 toneladas de manzanas, y obviamente va a ser un cambio radical porque ahora podemos empezar a abrirnos camino en ese mercado en China, que es muy significativo, señaló el titular sudafricano.

Steenhuisen enfatizó que cuando la demanda internacional aumenta, la oferta debe igualarse, lo que se traduce en expansión industrial y creación de empleos.

Además, destacó que esta política ayuda a equilibrar la balanza comercial, apoyada en asociaciones existentes como el Focac y los Brics.

Un ejemplo emblemático de esta apertura es el café. A partir del 20 de julio de este año, China permitirá el ingreso de granos de café de los 53 países africanos que cumplan con los requisitos fitosanitarios unificados, con lo cual eliminará la necesidad de negociar acuerdos bilaterales separados.

Liu Yuxi, embajador para Asuntos del Focac, explicó que el costo de los granos de café africano se reducirá entre un 8 y un 10 por ciento.

La política de aranceles cero animará a las empresas chinas y africanas a ampliar la cadena industrial, yendo más allá del simple cultivo hacia el procesamiento, el tueste y el envasado, precisó el diplomático, destacando la creación de empleos y el desarrollo común.

FACILITACIÓN Y SINERGIAS FINANCIERAS

Para garantizar el éxito de esta iniciativa, las autoridades aduaneras chinas han implementado medidas de facilitación. Tong Shubo, subdirectora de la división de inspección en las Aduanas del Aeropuerto Capital de Beijing, detalló que operan con un modelo de inspección a la llegada, examen y liberación, para asegurar la frescura de productos perecederos.

Asimismo, Guo Xueyan, director general del Departamento de Cooperación Internacional de la GAC, informó sobre el lanzamiento de un sistema de emisión de certificados de origen en línea, permitiendo a las empresas africanas eximirse de presentar documentos en papel.

En el ámbito financiero, la visión a largo plazo también rinde frutos. Youssef Rouissi, director general delegado del banco marroquí Attijariwafa, destacó durante el Foro de Puentes Financieros China-África, el crecimiento asombroso del comercio bilateral, que pasó de 10 mil millones de dólares en 2000 a casi 350 mil millones en 2025.

Esta decisión vuelve a mostrar la visión a largo plazo de China hacia África, afirmó Rouissi, resaltando la importancia de construir puentes y sinergias para aumentar el comercio y la inversión.

UN CATALIZADOR PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO

Más allá del comercio, la política arancelaria es vista como un motor para la estabilidad regional.

Omar Touray, presidente de la Comisión de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, consideró que la medida tendrá un impacto en el desarrollo general y la productividad.

La política de aranceles cero probablemente impulsará nuestro desarrollo, así como nos ayudará a afianzar la paz y la seguridad en nuestra región, aseveró.

En la misma línea, Bianca Ojukwu, ministra de Estado de Asuntos Exteriores de Nigeria, auguró que la iniciativa actuará como un gran catalizador para mejorar el comercio, fortalecer las relaciones económicas y también para la industrialización, dentro de la propia África.

Chen Yusong, subdirector del Departamento de la OMC en el Ministerio de Comercio chino, definió la medida como un acuerdo innovador y pionero destinado a responder a las dificultades prácticas de los países africanos.

La aplicación de esta política de arancel cero reafirma el papel de China como el mayor socio comercial de África y subraya la vitalidad del Focac como mecanismo de cooperación.

En un contexto global marcado por incertidumbres, la alianza sino-africana emerge como un paradigma de comercio abierto, inclusivo y mutuamente beneficioso, y traza de esta forma una nueva oportunidad de prosperidad compartida para el Sur Global.

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