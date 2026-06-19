Canadá aplasta 6-0 a Catar y alcanza la cima del Grupo B

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Canadá selló una goleada histórica de 6-0 sobre Catar en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA, este jueves por la tarde, y alcanza la cima del Grupo B junto a Suiza, con quien comparte la misma cantidad de unidades.

La selección de la hoja de maple abrió la goleada al cuarto de hora con un tanto de Cyle Larin y quince minutos después llegó el segundo para la roja, esta vez gracias a Jonathan David, quien volvió a aparecer al 45’+5 para marcar el 3-0 y darle una alegría más a la afición canadiense.

El cuarto de la goleada llegó por medio de Nathan Saliba a los 64′. La ventaja no terminó ahí, porque al 75′ Mohamed Al-Manai se equivocó y, en su intento por despejar el balón, lo envió dentro de su propia portería. Ya en el tiempo añadido (90’+2), el jugador de la Juventus, Jonathan David, marcó el 6-0 final.

Es de destacar que el encuentro tuvo acciones polémicas, como la tarjeta roja directa para Homam Ahmed a los 33′. Además, al 53′, el cuadro catarí se quedó con nueve jugadores tras la expulsión de Assim Madibo por una fuerte entrada sobre Ismaël Koné, quien tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla.

Con este resultado, Canadá y Suiza lideran el Grupo B ante los discretos resultados que han mostrado Bosnia y Catar.

Empate con sabor amargo para Chequia ante Sudáfrica

Chequia dejó escapar la victoria ante Sudáfrica al empatar 1-1 y repartió unidades en el arranque de la segunda jornada. Ambas selecciones dependen de resultados externos para mantenerse con vida en la competencia.

Chequia tuvo un arranque efectivo y tomó la ventaja gracias a Michal Sadílek, quien marcó apenas a los cinco minutos de iniciado el partido. Un gol que le dio vida a la selección checa, necesitada de un resultado positivo tras su complicado debut.

Sin embargo, Sudáfrica, que dominó el 62% de la posesión del balón frente al 38% de Chequia, encontró la paridad desde la vía penal gracias a un error de los europeos que les costó los tres puntos.

Teboho Mokoena mandó a guardar el 1-1 definitivo para mantener vivas las esperanzas del conjunto africano, que aún sueña con avanzar a la siguiente fase.

Es de recordar que Chequia debutó con una derrota de 2-1 ante Corea del Sur, mientras que Sudáfrica también cayó 2-0 frente a México en el arranque del torneo.

Suiza encuentra los goles al final y se adueña del Grupo B

Suiza sacó la casta sobre el final del partido y goleó 4-1 a Bosnia en su primera victoria en la Copa Mundial de la FIFA, resultado con el que tomó el liderato del Grupo B.

Tras un primer tiempo sin emociones, Johan Manzambi ingresó a los 71′ para cambiar el guion del partido y, apenas tres minutos después, hizo estallar el grito de gol para la selección helvética con el 1-0.

Rubin Vargas también se unió a la fiesta a los 84′, tras una asistencia de Breel Embolo. Manzambi volvió a aparecer al 90′ para firmar su doblete, mientras que Granit Xhaka selló el 4-1 al 90’+7.

Ermin Mahmić fue el encargado del único tanto del conjunto ‘Zmajevi’.

Con este resultado, Suiza domina el Grupo B con cuatro puntos, mientras que Canadá, Bosnia y Catar suman una unidad.

México gana por la mínima a Corea del Sur y es primera clasificada a los 16avos

En el estadio de Guadalajara, la Selección Mexicana se enfrentó a Corea del Sur como parte de la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y se convierte en la primera selección en pasar a la siguiente ronda, a falta de una fecha.

México tuvo mayor presencia en el terreno de juego, inició con el dominio de balón en su estadio y con su gente. Sin embargo, durante el primer tiempo no se acercaba a portería de Kim Seung-gyu.

El primero en atacar fue Korea con su estrella Son Heung-Min, sobre los 16′, la defensa mexicana sacó sobre la línea el balón, que luego la jugada fue invalidada por fuera de juego. Seguidamente, la tricolor también tuvo una oportunidad de marcar, la pelota quedó en la línea.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos llegaron con el ánimo de cantar gol. Solo México lo logró, luego de un error defensivo de Corea. Luis Romo, al 50′ aprovechó que el portero Kim Seung-gyu cayera sobre un jugador de su mismo equipo, Lee Gi-hyuk y soltara el balón, en los tacos de Romo.

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