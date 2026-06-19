México gana por la mínima ante Corea del Sur y es la primera clasificada a los 16avos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

En el estadio de Guadalajara, la Selección Mexicana se enfrentó ante Corea del Sur como parte de la segunda fecha del Mundial de Fútbol 2026 y se convierte en la primera selección en pasar a la siguiente ronda, a falta de una fecha.

México tuvo mayor presencia en el terreno de juego, inició con el dominio de balón en su estadio y con su gente. Sin embargo, durante el primer tiempo no se acercaba a portería de Kim Seung-gyu.

El primero en atacar fue Korea con su estrella Son Heung-Min, sobre los 16′, la defensa mexicana sacó sobre la línea el balón, que luego la jugada fue invalidada por fuera de juego. Seguidamente, la tricolor también tuvo una oportunidad de marcar, la pelota quedó en la línea.

Durante el segundo tiempo, ambos equipos llegaron con el ánimo de cantar gol. Solo México lo logró, luego de un error defensivo de Corea. Luis Romo, al 50′ aprovechó que el portero Kim Seung-gyu cayera sobre un jugador de su mismo equipo, Lee Gi-hyuk y soltara el balón, en los tacos de Romo.

Ese tanto hizo retumbar el estadio de Guadalajara ya que México no solo lograría una victoria más, sino su pase a 16avos de final y también asegura ser líder de grupo independiente de su tercer partido, ya que Rep. Checa, y Sudáfrica tienen solamente 1 punto y Corea se mantiene con 3, y si en caso que Corea gane y México pierda en la tercera fecha, ambos tendrían 6 pero el criterio de desempate es el duelo directo. Por lo tanto, México asegura el liderato.

La «Tri» se enfrentará en la tercera fecha a República Checa, quien buscará dar el último aliento para meterse en zona de clasificación al solo tener un punto. Mientras que Corea del Sur se medirá a Sudáfrica, que rescató un punto en la jornada 2 ante Rep. Checa.

Si Corea del Sur le gana en la tercera fecha a Sudáfrica se materia como segunda de grupo a los 16avos.