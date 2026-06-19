DOS AÑOS DE PRISIÓN PROVISIONAL, UNA ACUSACIÓN CUESTIONADA Y EL RELOJ PROCESAL ACERCÁNDOSE AL 22 DE JUNIO

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PEPE, CHAMBA, LUIS Y LOS VETERANOS DE LA PAZ

Luis Rivera

Por casi dos años, José Santos Melara ha dejado de ser únicamente uno de los dirigentes más reconocidos de las organizaciones de veteranos en El Salvador.

Para quienes lo conocen desde hace décadas, continúa siendo simplemente «Pepe».

Es esposo, padre, hijo, compañero de vida y de lucha. Excombatiente del FMLN, exdiputado de la Asamblea Legislativa, fundador de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN (ANVEGE) y uno de los principales dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

Hoy tiene 70 años.

Y enfrenta uno de los procesos penales más controvertidos de los últimos años, junto a antiguos combatientes, veteranos militares, dirigentes sociales y miembros de una organización que representa una experiencia poco común en la historia salvadoreña: reunir en un mismo espacio a hombres que hace más de tres décadas combatieron en bandos opuestos y que, tras la guerra, decidieron organizarse para impulsar reivindicaciones comunes.

La noche del 30 de mayo y la madrugada del 31 de mayo de 2024 marcaron un punto de quiebre para la Alianza Nacional El Salvador en Paz.

Agentes policiales ejecutaron una serie de capturas que, según la versión oficial, respondían a una investigación relacionada con la supuesta planificación de atentados con explosivos durante la toma de posesión presidencial del 1 de junio de 2024.

Entre los detenidos se encontraba Pepe.

También fue capturado José Atilio Montalvo, conocido durante el conflicto armado como “Salvador Guerra” y llamado afectuosamente por muchos de sus compañeros como “Chamba”, economista de formación, excombatiente del FMLN y firmante de los Acuerdos de Paz de 1992.

En el mismo proceso figura Luis Alberto Menjívar, integrante de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, comunicador comunitario y estudiante de Sociología de la Universidad de El Salvador.

Posteriormente aparecen procesados Alfonso Mira, Roberto Antonio Esquivel, José Ismael Santos, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Eliseo Segura y otros integrantes de la organización, varios de ellos veteranos de la Fuerza Armada salvadoreña.

𝗟𝗔 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗘 𝗟𝗢𝗦 𝗔𝗡𝗧𝗜𝗚𝗨𝗢𝗦 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦

Quizá uno de los aspectos menos comprendidos sobre la Alianza Nacional El Salvador en Paz es precisamente su composición.

No se trata exclusivamente de una organización de excombatientes del FMLN.

Tampoco es una asociación integrada únicamente por veteranos de la Fuerza Armada.

La Alianza reúne a antiguos integrantes de ambos sectores.

Hombres que durante la guerra civil salvadoreña estuvieron en trincheras opuestas.

Hombres que sobrevivieron al conflicto armado.

Y que posteriormente decidieron construir espacios comunes para exigir pensiones dignas, acceso a salud, programas productivos, cumplimiento de compromisos estatales y mejores condiciones de vida para miles de familias de veteranos.

Para sus integrantes, la existencia misma de la Alianza constituye una de las expresiones más concretas de reconciliación nacional surgidas desde la sociedad.

Quienes alguna vez se enfrentaron con fusiles decidieron cambiar las armas por la organización social.

Con el paso de los años, la organización evolucionó.

Sus preocupaciones dejaron de limitarse a prestaciones económicas.

Muchos comenzaron a pronunciarse sobre institucionalidad democrática, situación económica, derechos humanos y participación ciudadana.

𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔 𝗗𝗘 𝗣𝗘𝗣𝗘

Familiares sostienen que agentes policiales llegaron a su vivienda, solicitaron documentos personales y retuvieron su teléfono celular.

Las autoridades sostienen una tesis distinta.

La acusación estatal plantea una supuesta estructura denominada “Brigada de Insurrección Salvadoreña” con planes de atentados durante la toma de posesión presidencial del 1 de junio de 2024.

La defensa rechaza categóricamente dicha hipótesis.

𝗗𝗢𝗦 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗔

El proceso se ha prolongado por aproximadamente veinticuatro meses.

El 14 de junio de 2026 venció la última prórroga.

Familiares agrupados en COFAPPES piden que no se concedan más extensiones.

Según la defensa, el plazo podría extenderse hasta el 22 de junio.

𝗘𝗟 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗚𝗢 𝗖𝗨𝗘𝗦𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗗𝗢

Se cuestiona el uso de un testigo protegido.

Se han señalado presuntas contradicciones sobre su ubicación.

La valoración de este tipo de prueba exige corroboración externa y consistencia.

𝗘𝗟 𝗥𝗢𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗛𝗨𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗣𝗘𝗗𝗜𝗘𝗡𝗧𝗘

Pepe tiene 70 años.

Padece diabetes, hipertensión y otras condiciones médicas.

La defensa ha solicitado revisión de medidas cautelares.

𝗖𝗛𝗔𝗠𝗕𝗔 𝗬 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗭

José Atilio Montalvo es firmante de los Acuerdos de Paz.

Hoy enfrenta el mismo expediente que antiguos adversarios de la guerra.

Tiene arresto domiciliario por su salud.

Treinta y cuatro años después, antiguos enemigos comparten un mismo proceso.

Sus familiares sostienen que son presos políticos.

Las autoridades sostienen que enfrentan acusaciones de terrorismo.

La pregunta sigue abierta:

¿Existen pruebas suficientes para juicio o no?

El 22 de junio podría ser un punto de inflexión.

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