Cuba: la defensa de la patria socialista es prioridad

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La Habana/Prensa Latina

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, afirmó este jueves 18 de junio que la defensa de la patria socialista es la prioridad, al presentar transformaciones que impactan el sistema estadístico, los mecanismos de control y el ordenamiento jurídico del país.

En la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional, Marrero presentó una serie de propuestas que incluye el diseño de un sistema estadístico ajustado a las transformaciones económicas y sociales, la culminación del cambio del año base de las Cuentas Nacionales y la construcción de índices de precios al productor y de comercio exterior.

En el ámbito del control e inspección, se propone crear un grupo de trabajo conducido por el Comité Central del Partido, integrado por diversas instituciones, para analizar la legislación vigente y hacer propuestas de transformaciones.

La implementación de las reformas impactará en 148 disposiciones del ordenamiento jurídico cubano, con 15 normas por derogar, 22 por modificar totalmente, 79 por modificar parcialmente y más de 50 normas complementarias.

Adicionalmente, será necesario elaborar 32 nuevas normas de rango superior.

El jefe de Gobierno subrayó que las transformaciones no implican renunciar a la responsabilidad social del Estado, sino que reconocen los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficientes de recursos, y precisó que el 76 por ciento de las medidas tiene total correspondencia con el Programa de Gobierno 2026.

Asimismo, precisó que en la medida que se requiera se irán analizando modificaciones previas para definir riesgos y mitigar los impactos negativos.

Es decir, acotó, que esta propuesta no es rígida; en el proceso de implementación de las transformaciones se mantendrá el control y se adoptarán las acciones correctivas, así como un sistema de aprendizaje a los principales cuadros y ejecutivos.

«Estas transformaciones no constituyen una eliminación del proyecto socialista, por el contrario, responden a la lógica propia de su desarrollo. Cuba se encuentra en el periodo histórico de la construcción del socialismo», afirmó Marrero.

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