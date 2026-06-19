Comienza plazo de 60 días para alcanzar acuerdo permanente EEUU-Irán, dice Vance

Compartir

WASHINGTON/Xinhua

Un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo permanente con el propósito de poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán comenzó tras la firma de un memorándum de entendimiento, indicó este jueves 18 de junio el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

El memorándum, firmado el miércoles en Francia por el presidente estadounidense Donald Trump, dio paso al período de 60 días de negociaciones que comenzó el jueves y termina el 17 de agosto, dijo Vance en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El memorándum fue «firmado técnicamente hoy (jueves), hora de Irán», dijo Vance, quien añadió que se espera que las negociaciones técnicas sobre un acuerdo permanente comiencen este fin de semana.

Vance dijo que «sin duda planea» encabezar el equipo negociador estadounidense en Suiza para las conversaciones presenciales sobre un acuerdo final con Irán, pero no está seguro de la fecha.

Un acuerdo final con Irán abordará la operación a largo plazo del estrecho de Ormuz, dijo Vance, quien destacó que un acuerdo permanente con Irán debe garantizar que la crucial vía navegable global para los energéticos «nunca más sea utilizada como un punto de estrangulamiento para la economía mundial».

«Consideramos que las vías navegables internacionales deben ser libres de peaje», dijo Vance, quien añadió que el memorándum recientemente firmado «contempla que los omaníes, los iraníes y la coalición de la costa del Golfo elaboren juntos un marco de seguridad adecuado para el estrecho en el futuro».

Vance dijo que el ejército estadounidense ha permitido a más de una docena de buques navegar por el estrecho hasta puertos iraníes, tras levantar el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos desde inicios de abril.

El Comando Central de Estados Unidos también publicó este jueves en X que levantó el bloqueo impuesto a todo el tráfico marítimo que entre o salga de zonas costeras y puertos iraníes, aunque los buques de guerra estadounidenses «permanecerán en el área general para garantizar que todos los aspectos del acuerdo se acaten, se obedezcan y estén en pleno vigor y efecto», añadió.

La liberación de los activos iraníes congelados sigue siendo uno de los asuntos clave sin resolver en las negociaciones.

De conformidad con el memorándum de 14 puntos, la administración Trump prometió «poner plenamente a disposición para su uso los fondos y activos congelados o restringidos de la República Islámica de Irán».

Los negociadores aún tienen que determinar cuántos de los activos congelados de Irán serán liberados, y la fecha y la manera en la que serán puestos a disposición, señaló Vance.

Washington y Teherán también deben «acordar los procedimientos relacionados con la liberación de estos fondos durante las negociaciones», agregó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...