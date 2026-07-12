Dr. Rafael Aguirre se inscribe como precandidato a la presidencia de la República en el FMLN

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Dr. Rafael Aguirre asistió este domingo al local 1316 del FMLN donde se inscribió como precandidato a presidente de la República, de cara a las elecciones de 2027. Buscará el apoyo de la militancia para ser electo candidato el 26 de julio.

La secretaria general adjunta del FMLN, Marleni Funes, señaló que este día, el partido junto a las organizaciones sociales está haciendo realidad aquella convención del año pasado donde se abrió las puertas a la ciudadanía para que propongan sus candidaturas. «Esta es su casa», le dijo Funes al Dr. Aguirre.

Dr. Rafael Aguirre tras inscribirse como precandidato a la Presidencia de la República dijo que «esto lo hacemos porque queremos algo mejor para el país. Hay decisiones que cambian la vida de una persona y hay decisiones que buscan cambiar el rumbo del país. Hoy vengo a asumir una de ellas».

Ante la ausencia del secretario general del FMLN, Manuel Flores en el evento partidario, el Dr. Aguirre informa que Flores está indispuesto de salud desde hace unas semanas. Sin embargo, le realizó una llamada telefónica frente a la prensa y la militancia. Flores destacó la valentía del Dr. Rafael Aguirre al asumir este reto.

«Yo formalizo esta decisión y no llego aquí como afiliado, llego aquí como ciudadano. Esta decisión se convierte en el primer paso y ahora avanzamos de manera conjunta, movimiento ciudadano y partido», puntualizó Aguirre.

Aguirre aclaró que primero se acercará a la base del FMLN para que les brinde su apoyo para ser candidato presidencial, por lo que, de momento no puede hablar de lleno sobre proyectos de nación.

Ante los cuestionamientos sobre porqué habría escogido al FMLN, Aguirre señaló que el movimiento ciudadano buscó el diálogo. «Nos hemos acercado a todo el mundo para poder decir: ‘saquemos un proyecto de país adelante'».

Las elecciones internas del FMLN se desarrollarán el domingo 26 de julio.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...