Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico cuestiona el proceso electoral

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Redacción Nacionales

#DiarioCoLatino

A menos de un año del inicio del proceso electoral que culminará con las elecciones de 2027, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (MUPC) hizo público un comunicado en el que expresa su preocupación por las condiciones políticas e institucionales en las que se desarrollarán los próximos comicios. La organización sostiene que el sistema electoral salvadoreño atraviesa una crisis de carácter ético, democrático e institucional que compromete la representatividad y la competencia política.

En el documento, el MUPC afirma que las próximas elecciones estarán marcadas por un conjunto de reformas que, a su juicio, han modificado las reglas del juego democrático en beneficio del oficialismo. Entre los cambios señalados figuran la reducción del número de diputados y municipios, la modificación de la fórmula para asignar escaños legislativos, las reformas al voto desde el exterior y la eliminación del financiamiento público para los partidos políticos.

La organización considera que estas transformaciones han alterado las condiciones de representación política y competencia electoral. Asimismo, sostiene que los problemas no se limitan al conteo de votos, sino que incluyen aspectos como el uso de recursos públicos con fines propagandísticos, la desigualdad en el acceso a la comunicación política y la modificación constante de las normas electorales.

Uno de los puntos más relevantes del comunicado es la crítica a la habilitación de la reelección presidencial inmediata y a la posibilidad de una reelección indefinida. Según el movimiento, estas decisiones convierten las elecciones en mecanismos de ratificación del poder y reducen las posibilidades de una competencia democrática en igualdad de condiciones.

El MUPC también plantea que la crisis electoral está estrechamente vinculada con la situación de los partidos políticos. En su análisis, sostiene que muchas organizaciones partidarias carecen de democracia interna, formación política y trabajo territorial permanente, factores que han contribuido al deterioro de su credibilidad ante la ciudadanía.

Desde una perspectiva ética, el comunicado argumenta que los partidos no han logrado transformar prácticas políticas cuestionadas por amplios sectores sociales. En el plano programático, considera que las organizaciones políticas tampoco han presentado respuestas suficientes frente a desafíos como el deterioro de las condiciones de vida, la exclusión social, la crisis ambiental y las nuevas formas de dominación tecnológica.

El documento también aborda el papel de los poderes económicos y tecnológicos en la política contemporánea. Según el movimiento universitario, las organizaciones partidarias continúan subordinadas a intereses tradicionales y a nuevos actores vinculados con las finanzas digitales, las plataformas tecnológicas, la infraestructura logística y otros sectores estratégicos de la economía.

En ese contexto, el MUPC advierte sobre problemas estructurales que, a su juicio, han sido insuficientemente atendidos por la clase política. Entre ellos menciona la crisis hídrica, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, el incremento de las temperaturas y la necesidad de fortalecer la soberanía tecnológica y el control democrático sobre los datos.

El comunicado sostiene que el deterioro político no se traducirá automáticamente en una mayor conciencia ciudadana ni en un cambio político inmediato. Por el contrario, advierte que el malestar social puede derivar en miedo, dependencia o respaldo a estructuras de poder si no existe un proceso de organización y formación política.

Como alternativa, el Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico propone impulsar una reconstrucción de la organización popular mediante una propuesta ética, democrática y territorial. En su planteamiento, esta iniciativa debería incorporar también la defensa del medio ambiente, el desarrollo tecnológico con enfoque soberano y la participación activa de diversos sectores sociales.

Finalmente, la organización hace un llamado a reconstruir la capacidad política de la sociedad salvadoreña y promover una fuerza social crítica, democrática y popular que contribuya a enfrentar los desafíos nacionales. Según el comunicado, el objetivo es fortalecer la participación ciudadana y construir una alternativa que coloque en el centro la dignidad, la justicia social, la protección de las condiciones de vida y la soberanía nacional.

El pronunciamiento se suma al debate público sobre las condiciones en las que se desarrollarán las elecciones de 2027 y refleja las preocupaciones de distintos sectores académicos y sociales respecto al futuro del sistema democrático en El Salvador. Mientras las autoridades defienden las reformas impulsadas en los últimos años, organizaciones como el MUPC mantienen una postura crítica y llaman a una mayor participación ciudadana en la discusión sobre el rumbo político del país.

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