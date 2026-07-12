MDCT rechaza respaldar candidatura de Rafael Aguirre

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) anunció este domingo que no respaldará ni participará en la candidatura presidencial del Dr. Rafael Aguirre, al considerar que las actuales condiciones políticas del país impiden que un proceso electoral represente una vía efectiva para resolver la crisis nacional.

A través de un comunicado difundido este 12 de julio, la organización sostuvo que la problemática que enfrenta El Salvador no se debe a la ausencia de candidatos, sino al deterioro de las libertades democráticas, la persecución contra organizaciones populares, la criminalización de la protesta social y la concentración del poder político. En ese contexto, el MDCT afirmó que participar en una contienda electoral bajo las condiciones actuales contribuiría a legitimar un proceso que, a su juicio, carece de las garantías necesarias para una competencia democrática.

El movimiento dejó claro que no forma parte, no respalda ni acompañará la candidatura del Dr. Rafael Aguirre, así como tampoco cualquier iniciativa política que presente la crisis nacional como un problema susceptible de resolverse únicamente mediante elecciones. Según la organización, insistir en esa estrategia desvía la atención de las causas estructurales del conflicto político y social.

En el documento, el MDCT argumenta que las elecciones solo pueden convertirse en un instrumento legítimo de recuperación democrática cuando existen condiciones que garanticen el ejercicio pleno de los derechos políticos y civiles. Mientras esas garantías no estén presentes, sostiene, la vía electoral difícilmente permitirá una transformación real del sistema político.

Como parte de su posicionamiento, la organización expresó que la mejor forma de enfrentar un régimen que considera autoritario es evitar otorgarle legitimidad mediante la participación electoral. Desde su perspectiva, involucrarse en procesos sin suficientes garantías democráticas corre el riesgo de proyectar una imagen de normalidad institucional y pluralismo político que, según afirma, no corresponde a la realidad que viven miles de salvadoreños.

El comunicado también plantea que el problema central no radica en quién encabece una eventual candidatura presidencial, sino en que la población ha sido privada de condiciones que permitan ejercer plenamente sus derechos políticos, sociales y sindicales. En consecuencia, considera que cualquier propuesta centrada exclusivamente en una figura electoral resulta insuficiente para responder a la situación actual del país.

En lugar de respaldar candidaturas, el MDCT sostiene que la prioridad debe ser la reconstrucción de la organización popular y el fortalecimiento de los movimientos sociales. Entre sus objetivos, menciona la necesidad de reorganizar a la clase trabajadora, fortalecer la independencia del movimiento social y acumular la fuerza necesaria para recuperar las libertades democráticas.

La organización también recurre a referencias históricas para sustentar su postura. En el comunicado afirma que las grandes transformaciones políticas y sociales no han sido producto exclusivo de las elecciones, sino del trabajo sostenido de pueblos organizados, conscientes y movilizados. Bajo esa premisa, asegura que continuará enfocando sus esfuerzos en la construcción de una base social organizada en lugar de promover expectativas sobre procesos electorales que considera incapaces de generar cambios democráticos profundos.

Asimismo, el MDCT reiteró que no considera necesaria una candidatura para enfrentar la actual crisis política. En cambio, sostiene que el principal desafío consiste en fortalecer la organización ciudadana y popular para impulsar cambios estructurales. La organización insiste en que su apuesta seguirá siendo la movilización social y la construcción de poder popular como mecanismos para recuperar las libertades democráticas.

El posicionamiento marca distancia respecto a sectores de oposición que contemplan la participación electoral como una estrategia para enfrentar al gobierno. Con este comunicado, el movimiento fija una postura de rechazo a cualquier iniciativa que, en su criterio, contribuya a legitimar un sistema político que considera carente de condiciones democráticas suficientes.

El documento concluye reafirmando el compromiso del MDCT con la organización de la clase trabajadora y con la movilización social, al tiempo que rechaza participar en lo que califica como una “farsa” democrática. La organización sostiene que continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer el movimiento popular y a promover la recuperación de las libertades democráticas desde la organización colectiva.

El comunicado fue fechado en San Salvador el 12 de julio de 2026 y constituye el posicionamiento oficial del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora frente a la eventual candidatura presidencial del Dr. Rafael Aguirre, dejando establecida su decisión de no respaldar esa propuesta política y de mantener su estrategia enfocada en la organización social.

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