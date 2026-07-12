Ciudadanía organizada propone a Rafael Aguirre como candidato presidencial 

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La ciudadanía organizada propuso al Dr. Rafael Aguirre como candidato a la presidencia de la República. Este anuncio se hizo oficial este domingo en las instalaciones del Colegio Médico.

Fueron diversas organizaciones sociales, entre ella, CONADESA, sindicatos, salvadoreños en el exterior y ciudadanía en general que proponen al Dr. Rafael Aguirre como candidato a la presidencia de la República y al Ing. Efrain Andrade para candidato a la vicepresidencia de la República.

Los principales ejes que la población demanda son: sistema de salud pública, atención a los discapacitados, educación, vivienda, pensiones, agricultura y ganadería, economía, respeto a la independencia de poderes, estado de derecho, libertad sindical, entre otros.

«Recibo con humildad, gratitud y con un profundo sentido de responsabilidad la propuesta realizada por el movimiento ciudadano (…) si esta proyecto sigue avanzando con el respaldo ciudadano, mi compromiso será construir una propuesta nacional basada en la unidad, en el diálogo y la participación de todos los sectores de la sociedad», señaló el Dr. Rafael Aguirre en conferencia de prensa.

En el caso de prosperar su candidatura, podría competir con el actual presidente de la República, Nayib Bukele. Sobre este tema, el Dr. Rafael Aguirre señala que el enemigo no es alguien en específico, sino el enemigo, es la falta de medicamentos e insumos médicos, las injusticias y la falta de personal capacitado y como estos han sido despreciado.

Reiteró su posición de no entrar en confrontación, sino en el diálogo con la ciudadanía para construir un país donde se pueda vivir tranquilamente.

Este domingo a las 11 de la mañana, se tiene previsto que se inscriba como precandidato en el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN).