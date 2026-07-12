Argentina sufre ante Suiza, pero avanza para enfrentar a Inglaterra en semifinales

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Argentina consiguió una sufrida clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo 2026 tras eliminar por 3-1 a Suiza y enfrentará a Inglaterra en la siguiente instancia.

A solo diez minutos de partido, Argentina encontró el 1-0 ante ‘La Nati’ con un cabezazo de Alexis Mac Allister tras un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi.

A los 67′, la Albiceleste, con un ritmo más bajo, cedió espacios a los europeos, que encontraron el empate por medio de Dan Ndoye, quien hizo una pared con Ricardo Rodríguez para firmar el 1-1.

El marcador no volvió a moverse durante el tiempo reglamentario y, ya en la prórroga, Julián Álvarez, el atacante del cuadro colchonero, fue el encargado de romper la igualdad con el 2-1 que le devolvió el aliento a la albiceleste.

Suiza complicó a la vigente campeona del mundo hasta el final. Aunque Argentina tuvo ocasiones para sentenciar el encuentro, le faltó profundidad en ataque. Sobre el final, Lautaro Martínez apareció a los 120’+1 para marcar el 3-1, tras aprovechar un balón suelto en el área luego de un disparo de Thiago Almada, y sellar la clasificación.

Con Argentina ya en las semifinales, las llaves de la siguiente ronda quedan de la siguiente manera:

Francia vs. España

Martes 14 de julio (1:00 p.m.) Inglaterra vs. Argentina

Miércoles 15 de julio (1:00 p.m.)

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