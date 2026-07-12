Inglaterra vence a Noruega en el alargue y avanza a semifinales

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Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Inglaterra se metió a las semifinales del Mundial tras vencer 2-1 a Noruega en el alargue, gracias a un doblete de Jude Bellingham.

Tras 36 minutos sin romper el 0-0, Noruega fue la primera en golpear. Andreas Schjelderup abrió el marcador con la asistencia del capitán nórdico, Martin Ødegaard, que ponía momentáneamente a su selección en las semifinales.

Sin embargo, a los 45’+2, Bellingham apareció para igualar el marcador 1-1, tras aprovechar una asistencia de Anthony Gordon desde la banda.

El empate no pudo romperse durante el tiempo reglamentario y el partido se fue al alargue. Allí, nuevamente, Bellingham, la estrella del Real Madrid, marcó el 2-1 definitivo al aprovechar un balón que Ørjan Nyland dejó suelto en el área tras un despeje.

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