BRP rechaza participar en elecciones de 2027 y las que califica como una “farsa”

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) anunció este sábado que no apoyará candidaturas ni participará en el proceso electoral de 2027, al considerar que las próximas elecciones se desarrollarán en un contexto de falta de garantías democráticas, concentración del poder y ausencia de condiciones para una competencia electoral equitativa.

La postura fue fijada mediante un documento titulado «Posicionamiento frente al contexto electoral 2027», fechado el 11 de julio de 2026, en el que la organización sostiene que los comicios serán un nuevo episodio de consolidación del poder del actual gobierno y no representarán una alternativa de cambio para la población.

En el pronunciamiento, el BRP afirma que el proceso electoral se desarrolla bajo la continuidad del régimen de excepción y denuncia que existe persecución contra dirigentes populares, además de señalar que las reformas a la legislación electoral responden a intereses continuistas del oficialismo.

La organización también cuestiona el estado actual del sistema de partidos políticos. Según el documento, tanto los partidos de oposición como el oficialismo enfrentan un rechazo ciudadano, aunque sostiene que las fuerzas opositoras atraviesan una crisis de liderazgo, organización y credibilidad que les impide convertirse en una alternativa política frente al gobierno.

El BRP recordó que, de cara a las elecciones de 2024, promovió la conformación de un Frente Amplio integrado por organizaciones de izquierda y sectores progresistas con el propósito de enfrentar electoralmente al oficialismo. Sin embargo, asegura que la propuesta fue rechazada por los partidos de oposición y que los resultados de esos comicios terminaron fortaleciendo aún más al partido de gobierno, que obtuvo una amplia mayoría en la Presidencia, la Asamblea Legislativa y las alcaldías.

A juicio de la organización, el escenario político actual muestra un sistema de partidos «en descomposición», mientras el Ejecutivo mantiene el control de las principales instituciones del Estado, situación que —según sostiene— limita las posibilidades de una competencia democrática.

Como consecuencia de ese análisis, el BRP anunció que no respaldará ni promoverá candidaturas de ningún partido político en las elecciones de 2027. En lugar de ello, afirmó que concentrará sus esfuerzos en fortalecer la organización popular y las luchas sociales, con el objetivo de construir, según expresa el documento, nuevas alternativas de poder desde los sectores sociales.

El pronunciamiento también advierte sobre un eventual deterioro de la situación económica y social del país. La organización considera que, tras las elecciones, podrían implementarse medidas de ajuste económico que afectarían principalmente a la población de menores ingresos, incluyendo despidos, reducción de subsidios y nuevos impuestos.

Asimismo, el BRP sostiene que la riqueza nacional continúa concentrándose en una minoría integrada por grupos empresariales tradicionales y sectores vinculados al gobierno, mientras la mayoría de la población enfrenta condiciones económicas precarias y bajos ingresos.

En ese contexto, la organización hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer las estructuras comunitarias, los movimientos sociales y las formas de organización popular como mecanismo para enfrentar los desafíos políticos y económicos que, según su valoración, enfrentará el país en los próximos años.

Contexto político

Las elecciones de 2027 serán las primeras de carácter legislativo y municipal tras la profunda reconfiguración del sistema político salvadoreño impulsada durante los últimos años, que incluyó reformas al sistema electoral, la reducción del número de municipios y diputados, así como cambios en diversas normas relacionadas con la organización de los comicios.

El proceso también se desarrollará mientras continúa el debate nacional e internacional sobre los efectos del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, una medida que el Gobierno defiende como fundamental para combatir a las pandillas, pero que organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han cuestionado por presuntas afectaciones a las garantías constitucionales.

Con este posicionamiento, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular se convierte en una de las primeras organizaciones sociales en definir públicamente su postura frente al proceso electoral de 2027, anunciando que mantendrá su estrategia de movilización social y descartando cualquier participación o respaldo a candidaturas partidarias en los próximos comicios.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...