UNT marca distancia de la candidatura presidencial de Rafael Aguirre 

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Redacción Nacionales

La Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora (UNT) anunció públicamente que no respalda ni forma parte del proyecto político que impulsa la candidatura presidencial del doctor Rafael Aguirre, secretario general del Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS), al tiempo que reafirmó que su prioridad continúa siendo la organización del movimiento sindical y popular como vía para enfrentar la crisis nacional.

A través de un comunicado dirigido a la clase trabajadora salvadoreña, la organización aclaró que su posición no responde a diferencias personales con Aguirre ni desconoce el derecho constitucional de cualquier ciudadano a participar en la vida política del país. Por el contrario, expresó respeto por su trayectoria como dirigente sindical y luchador social, aunque dejó claro que la UNT no participa en la construcción de su candidatura ni autoriza el uso de su nombre o el de sus organizaciones afiliadas para sugerir respaldo político.

El pronunciamiento surge luego de que el médico y dirigente sindical confirmara recientemente que mantiene conversaciones con sectores políticos para impulsar una eventual candidatura presidencial, una posibilidad que ha generado diversas reacciones dentro de organizaciones sociales, sindicales y analistas políticos.

En su comunicado, la UNT sostiene que existen profundas diferencias en el análisis sobre la realidad nacional y en la estrategia para enfrentar la situación política que atraviesa El Salvador. La organización considera que el país experimenta una concentración del poder, debilitamiento de los controles institucionales, persecución contra dirigentes sindicales y sociales, así como restricciones a las libertades sindicales y civiles, factores que, a su juicio, impiden una competencia política en condiciones plenamente democráticas.

Bajo ese diagnóstico, la organización afirma que el principal problema del país no es la ausencia de candidaturas presidenciales, sino la falta de garantías democráticas que permitan a la ciudadanía decidir libremente su futuro. En ese sentido, advierte que convertir la disputa electoral en el eje central de la estrategia política podría generar expectativas difíciles de materializar en el contexto actual.

La UNT también expresa preocupación porque la participación en procesos electorales que considera carentes de suficientes garantías pueda interpretarse, tanto dentro como fuera del país, como una señal de normalidad institucional, debilitando las denuncias sobre el deterioro democrático y contribuyendo, de manera involuntaria, a legitimar un sistema político que califica como profundamente desequilibrado.

No obstante, la organización subraya que su postura no pretende cuestionar el derecho de otras personas u organizaciones a optar por la vía electoral, sino dejar claro que esa estrategia no constituye, desde su perspectiva, la prioridad del movimiento popular en las actuales circunstancias.

Como alternativa, la UNT plantea que la principal tarea consiste en reconstruir la organización de la clase trabajadora mediante el fortalecimiento de sindicatos, asociaciones comunitarias, movimientos estudiantiles, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, pueblos indígenas y espacios juveniles que, según señala, han sido debilitados por la persecución, el miedo y la reducción de los espacios democráticos. Asimismo, sostiene que las transformaciones profundas históricamente han surgido de la acumulación de fuerzas sociales y de la movilización permanente más que de los procesos electorales.

En esa línea, la organización anunció que continuará enfocando sus esfuerzos en la defensa de la libertad sindical, la solidaridad con personas que considera víctimas de persecución política, la denuncia de violaciones a los derechos humanos y laborales y la articulación de un amplio movimiento democrático y popular.

Finalmente, la UNT reafirmó que mantiene su compromiso con la independencia del movimiento sindical y con la construcción de una fuerza social capaz de recuperar la democracia, las libertades públicas y los derechos de la población salvadoreña. En su conclusión, sostiene que la salida a la crisis nacional no depende exclusivamente de una candidatura presidencial, sino de la capacidad de organización y movilización del pueblo salvadoreño para impulsar cambios estructurales.

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