El Salvador celebra el Día de la Cruz con altares de jiote y frutas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

En el 3 de mayo, Día de la Cruz, los hogares salvadoreños y las iglesias católicas festejan una de las tradiciones más representativas del país, pues miles de creyentes colocan sus cruces de jiote en sus patios, pidiendo la protección de Dios.

Aunque si bien, se menciona que es en el patio, muchos salvadoreños para aferrase a esta tradición, colocan su cruz en los corredores de sus viviendas, en las escuelas e incluso en lugares de trabajo.

Este 3 de mayo la feligresía católica celebra esta fecha con el símbolo de la cruz, una que es elaborada con el popular “palo de jiote”, este símbolo es acompañado con coloridos adornos, ya sea de papel, plástico u otros elementos significantes para cada creyente. La cruz también se acompaña de la tradicional fruta de temporada, entre ellos “coyoles”, jocotes, mangos, marañones, piñas, sandía, melón y con los famosos gallitos de azúcar.

La tradición señala que sí la cruz no se coloca en los hogares por la noche llega “a bailar el diablo”. Tanto en los hogares salvadoreños como en iglesias buscan cumplir con esta tradición. Por otra parte, para los indígenas, este día significa el inicio de la época lluviosa y el agradecimiento a la madre naturaleza por lo que ofrece.

Esta tradición nació de la mezcla de dos culturas: la festividad española de la Santa Cruz, que conmemora el descubrimiento de la Cruz de Cristo por Santa Elena; por otro, la veneración indígena a la madre tierra y al dios Xipe Tótec. A través de esta celebración, se pide la bendición divina sobre los hogares y los campos, con la esperanza de que abunden siempre en prosperidad.

Esta tradición es reconocida por un gesto en particular “persignarse”; todo aquel que quiera tomar una fruta de las que están en la Cruz, debe inclinarse, hacer una cruz con sus manos y cuerpo.

Este día y tradición tiene como propósito, agradecer y compartir la vida y la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Además, claro está, de fortalecer las conexiones entre la comunidad que sigue año con año esta tradición.

En la iglesia El Calvario, en el Centro Histórico de San Salvador, se colocó una cruz con frutas de temporada en una de las entradas de la parroquia, para que los creyentes fueran parte de esta tradición. Muchos transeúntes le tomaron fotos y se tomaron también fotos con el altar de frutas y cruz.

Muchos fueron acompañados por algunos de sus familiares, amigos o en solitario, todo con el deseo de recordar esta tradición. Es de aclarar que los transeúntes solo podían ver la cruz, el altar no estaba abierto al público, por lo cual, no podían tener acceso a la fruta; sin embargo, sí se habilitaría por la tarde, según se informó.

La iglesia el Calvario también desarrolló una misa por el Día de la Cruz.

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