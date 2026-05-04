Conmemoran la toma guerrillera del 8 de mayo de 1983, bastión de la Guardia Nacional de Cinquera

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Memoria Histórica

Remón Suizo

Un colectivo dedicado al rescate de la memoria histórica desarrolló el sábado pasado un encuentro para rememorar, en comunidad, a todas las heroínas, héroes y mártires de la comunidad que cayeron en combate en toda la zona conocidad como “Radiola”.

A las 3 de la tarde el grupo llegó al Parque Ecológico y Memorial de Cinquera hasta la Tumba del Guerrillero, donde se desarrolló el acto con testimonios y cantos revolucionarios.

“Recordamos a los que entregaron sus vidas generosas en el combate por un mundo de fraternidad y solidaridad entre los pobres y entre los pueblos”, expresó uno de los organizadores del evento.

Luego, en la comunidad, al anochecer, realizaron una marcha con farolitos hasta el mural con los nombres de más de doscientos heroínas, héroes y mártires.

“En el espíritu libertario de nuestras hijas, hijos, hermanos, madres, padres y compañerxo de combate caídos, manifestamos ante su monumento nuestra solidaridad con “Los 16 de Berango”, pobladores de esta comunidad del País Vasco, quienes según el régimen español cometieron el “crimen” de festejar la liberación (después de más de 20 años de cárcel) de un hijo combatiente independista de Berango”, añadió.

En el parque, frente a la iglesia de Cinquera, con el busto y el mural de San Romero de América, rindieron tributo al Pastor de los pobres y de los pueblos perseguidos del mundo.

Después de las primeras canciones guerrilleras entonadas por el conjunto “Generación Tropical – Héroes de Guazapa” y antes de pasar a la parte testimonial y también festiva de la conmemoración comunitaria manifestaron con banderas, mantas y consignas la solidaridad con los pueblos agredidos por Estados Unidos e Israel.

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