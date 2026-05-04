Diputados escucharán a viceministra de RREE, RNPN y TSE por reformas constitucionales

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa escuchará a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana María Mira; a representantes del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por las reformas constitucionales al artículo 79 y 208.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa inició el estudio para la ratificación de los Acuerdos de Reforma Constitucional N° 7 y 8, referentes a la modificación del inciso 1° del artículo 79 de la Carta Magna y de los incisos 1° y 3° del artículo 208, respectivamente.

Ambos acuerdos fueron aprobados durante la pasada sesión plenaria, efectuada el 29 de abril. El primer acuerdo, que es la reforma al inciso 1° del artículo 79, establece que los salvadoreños en el exterior contarán con representación en la Asamblea Legislativa.

La circunscripción de los salvadoreños en el exterior se basará en el Registro Electoral y no en el porcentaje de quienes viven fuera del país. Pese a esta nueva participación política de la diáspora, se respetará la configuración actual de la Asamblea Legislativa, es decir los 60 escaños, pero aún no se ha informado si se quitarán escaños en departamentos.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, explicó que con esta reforma se busca que la diáspora tenga una representación como los habitantes de los 14 departamentos del país.

“El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador; pero ahora los salvadoreños en el exterior van a votar directamente por sus representantes”, expresó el presidente Castro.

La segunda enmienda establecida en los incisos 1° y 3° del artículo 208 de la Constitución tiene por finalidad que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) esté integrado por funcionarios electos por la Asamblea sin que hayan sido propuestos por los partidos políticos.

“Creemos que debemos despartidizar el Tribunal Supremo Electoral”, señaló Castro y destacó que, a partir de la próxima elección de 2027, estos deben ser elegidos con el mismo proceso que el resto de funcionarios como los de la Corte Suprema y la Corte de Cuentas.

El estudio a los acuerdos de reforma constitucional se reanuda este lunes 4 de mayo, a las 2:00 p.m. Se ha convocado a la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana María Mira; a representantes del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La diputada de ARENA (suplente), Raquel Serrano propuso invitar al Dr. Álvaro Artiga, especialista en elecciones. Representantes de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) de los partidos políticos. Representante de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes de FUNDAUNGO; sin embargo, esta propuesta no tuvo votos en la Comisión Política.

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