El combate a la pobreza

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– Pacífico Chávez

Centroamerica es una región pequeña que interconecta dos naciones de primer mundo del lado norte: Canadá y EE.UU. Con grandes naciones en desarrollo del Cono Sur: Brasil, Chile, Argentina. Como región tiene una ubicación comercial estratégica pero con desventajas en infraestructura y bajos indices de población educada lo que le mantiene con indices de pobreza considerables.

Costa Rica con una población de 5.37 millones de habitantes, al 2024, ha tenido un indice de pobreza en el 2012 de 1.7 llegando en el 2022 a 0.9, según datos de SEDLAC (Base de Datos Socioeconómicos de América Latina y el Caribe), véase tabla y gráfico, el indice es de personas que viven abajo de la línea de $2.5 USD por día.

Para el caso de El Salvador siendo el país mas pequeño de la región en extensión territorial pero con una población de 6.5 millones de habitantes, mayor que la de Costa Rica, ha tenido una evolución menor en el mismo indice de pobreza considerando que en el 2012 era de 4.6 y para el 2022 había llegado a 3.4, la baja ha sido mayor en El Salvador, 1.2 menos en un período de 10 años en cambio Costa Rica logró bajar solo 0.8 en el mismo período, pero con una ventaja de 2.5 puntos menos.

El reto es grande y la pandemia del Covid afectó mucho porque presupuestos que estaban destinados a programas de lucha contra la pobreza fueron reorientados para atender este evento.

Costa Rica ha sido un ejemplo en la región por su decisión de no contar con ejército lo que le ha permitido por varios años destinar sus dineros a la educación, Costa Rica cuenta con 5 universidades públicas con un presupuesto de mas de $1,300 millones de dólares, apuesta que ha logrado una mayor inversión extranjera, en el 2024 se consolidó como el líder en la región con $4,321.6 millones, destacando la manufactura y el turismo, Costa Rica es atractivo para inversionistas porque encuentran un población mas educada, al tener mas inversión extranjera el país puede invertir mas en educación, convirtiéndose en una circulo virtuoso.

Para el caso de El Salvador para el 2024 fue quien menos inversión extranjera recibió tan solo $640 millones de un total en la región de $11,800 millones, es decir apenas capturó 5.4 % del total. Claro si consideramos el gasto en defensa de este país en el 2024 fue de un poco más de $400 millones y la Universidad Nacional de El Salvador, única en el país, recibió un presupuesto de tan solo $124.6 millones, puede notarse las prioridades y como una decisión tomada hace mas de 75 años en Costa Rica ha tenido un efecto positivo.

La matrícula escolar en El Salvador para 2025 registra una reducción del 0.7 % (aprox. 9,386 estudiantes menos). La crisis afecta tanto al sector público como privado. Las causas principales incluyen factores económicos, necesidad de trabajar y brechas socioemocionales, es decir falta de interés o desmotivación por estudiar.

El PIB per cápita en El Salvador en el 2024 fue de $5,971.08, es decir la riqueza promedio de la población, éste indicador no representa el ingreso real o salario de cada persona, sino mas bien es un promedio de la riqueza generada por habitante pero ¿Quién o quienes se esta quedando con esa riqueza generada? La pregunta es válida porque hay mucha gente pasándola muy mal económicamente hablando.

La riqueza medida por el PIB per cápita en El Salvador está distribuida de manera desigual, concentrándose en actividades comerciales, banca, turismo, manufactura, la mayoría en la capital, San Salvador, mientras tanto una gran parte de la población percibe un nivel de vida bajo, la economía enfrenta grandes desafíos de crecimiento, la pobreza ha aumentado.

Combatir la pobreza no solo se trata de ayudas asistenciales con medidas o programas temporales, se trata de enfoque, de acciones discutidas, estudiadas, planificadas, permanentes y a tiempo, el combate a la pobreza no tiene descanso en nuestros países y bajar la guardia no es opción.

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