Algunos comentarios sobre lo que Bukele dijo en cadena

Compartir

César Villalona

Economista

1. Bukele habló de escuelas nuevas, después habló de reparaciones de escuelas, luego dijo que entregaba escuelas nuevas, luego dijo que eran escuelas reparadas. En fin, se pasó todo el tiempo utilizando los dos conceptos.

2. Aseguró que prácticamente todas las escuelas que recibió su gobierno eran desastrosas, pero no lo demostró con datos. Por supuesto que no puede demostrarlo, pero tampoco puede abandonar ese discurso político.

3. En 2019, cuando inició su gobierno, en el país había 5,400 escuelas públicas, según las series históricas del MINED antes de que el gobierno depurara el portal. En 2024 había 5,162 escuelas, según el Registro Oficial MINEDUCYT 2024. O sea, que hay menos escuelas que antes. No hay datos más recientes.

4. En 2025 fueron cerradas 72 escuelas y no fue creada ninguna. El gobierno trató de ocultar esa información, pero los medios de prensa mostraron las escuelas cerradas. En enero de este año cerraron por lo menos 10 escuelas, según registros del Diario Oficial.

5. Bukele dijo que su gobierno es el que más invierte en educación, pero no lo demostró con datos. Pues acá le van algunos datos que niegan lo que dijo:

a) En 2019, el presupuesto ejecutado por el Ministerio de Educación representó el 3.8% del PIB. En 2025 representó el 3.5%. Ese año solo se ejecutó el 78% de lo aprobado.

b) El programa de paquetes escolares (útiles, uniformes y calzados), que inició en 2010, beneficiaba a 1.3 millones de estudiantes hasta el año 2019. Desde 2020 los paquetes se les entregan 1.2 millones de estudiantes.

c) El programa de alfabetización, que se ejecutó con el apoyo de Cuba entre 2009 y 2019, permitió reducir el analfabetismo hasta el 10% y eliminarlo en cuatro departamentos y 145 municipio. El Gobierno de Bukele lo cerró en 2020 y la tasa de analfabetismo ya no baja.

d) La matrícula escolar en las escuelas privadas disminuyó en 40,000 estudiantes en 2025 (21%). Esa información la dio el director de la Asociación de Colegios Privados. Los funcionarios de educación dijeron que eso se debía a que muchas familias trasladaron a sus hijas e hijas del sistema privado al público, porque éste había mejorado mucho. Bukele repitió lo mismo esta noche, pero los datos lo refutan. Según La Prensa Gráfica, basada en datos entregados por el MINED vía acceso a la información, la matrícula en el sistema público disminuyó en 9,386 estudiantes en 2025.

e) Este año, la matrícula escolar del sistema privado disminuyó en otros 15,000 estudiantes. No hay datos del sistema público.

6. Bukele dijo que el gobierno cumplía sus promesas. Se le olvidó la promesa de construirle cuatro sedes a la Universidad de El Salvador (UES), ninguna de las cuales ha sido creada. También se le olvidó la promesa de darle a la UES el presupuesto más alto de las universidades de Centroamérica y otras 11 promesas no cumplidas durante su discurso en la UES en 2017, cuando andaba en campaña electoral.

7. Todos los gobiernos del mundo reparan escuelas, unos más que otros, pues invierten dinero en educación. Pero al gobierno de Bukele le encanta “informar” lo poco que hace y también lo que no hace. Con solo pintarle un aula a una escuela ésta queda reparada, aunque se muestre a todo el centro escolar como si fuera hecho de nuevo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...