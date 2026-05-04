Irán está preparado para cualquier escenario en el estrecho de Ormuz: fuente militar

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TEHERÁN/Tasnim

Una fuente informada afirmó que Irán está plenamente preparado para cualquier escenario en el estrecho de Ormuz y que ya ha lanzado fuego inicial contra varios buques militares estadounidenses.

En declaraciones a Tasnim el lunes, la fuente afirmó que los estadounidenses saben que Irán no permitirá la «intimidación» por parte del presidente estadounidense Donald Trump y las fuerzas estadounidenses.

En referencia a los primeros disparos efectuados por las fuerzas iraníes contra varios buques de guerra estadounidenses, la fuente declaró: «Las Fuerzas Armadas de Irán, al igual que durante la guerra de los 40 días, no permitirán el paso de las fuerzas de combate estadounidenses, y ningún movimiento a través del estrecho de Ormuz se llevará a cabo sin la autorización de las Fuerzas Armadas iraníes».

La fuente señaló además que todos los buques deberían aprender de la experiencia de la guerra de 40 días y evitar pagar el precio de «la estupidez de los estadounidenses».

“Además de disparar contra buques de combate estadounidenses, Irán también ha preparado otros escenarios que pondrá en práctica si es necesario”, añadió la fuente.

Estas declaraciones se produjeron después de que el comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbia de Irán, el general de división Ali Abdollahi, advirtiera que cualquier fuerza militar extranjera, en particular la de Estados Unidos, sería atacada si intentaba acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz.

“Preservaremos y gestionaremos con firmeza la seguridad del estrecho de Ormuz con toda nuestra capacidad, aconsejando a todos los buques mercantes y petroleros que se abstengan de intentar atravesar el estrecho de Ormuz sin la coordinación con las Fuerzas Armadas (de Irán) allí estacionadas para no poner en peligro su seguridad”, declaró el alto general.

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