LA UNIDAD ES LA GARANTÍA PARA TRANSFORMAR LA REALIDAD Y CAMINAMOS HACIA ELLA

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Fran Omar

Licenciado en Ciencias Jurídicas

Profesor en Ciencias Sociales para Educación Media.

Miembro del Colectivo de Artistas y Profesionales Consecuentes y miembro de la conducción del Bloque del Resistencia y Rebeldía Popular

Este 1 de mayo se movilizaron miles de personas de distintas expresiones organizativas para conmemorar el día internacional de la clase trabajadora, pero no solamente fue un acto conmemorativo, sino también de denuncia sobre los graves retrocesos que el gobierno de facto del clan Bukele ha impulsado en los últimos años.

La gran movilización que partió desde el parque Cuscatlán y logró concentrar a diferentes expresiones organizadas no fue un hecho casual, ni circunstancial, ni mucho menos una acción espontánea de la gente. Fue el resultado del trabajo organizado, en un primer momento dentro de las decenas de organizaciones que forman parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y en un segundo momento, en la aplicación de una política de alianzas para consolidar la anhelada unidad del pueblo para luchar contra las injusticias que comete este gobierno.

Y queremos profundizar en este segundo punto, ya que el debate, la planificación y la ejecución de acciones en la misma movilización se dio a través de un gran consenso que incluyó a diferentes sectores que anteriormente no habían participado, como el gremio médico encabezado por CONADESA (Coordinadora Nacional para la Defensa de la salud del pueblo Salvadoreño), muchos despedidos y despedidas del sector salud que se unieron a la convocatoria de la marcha blanca convocada por este mismo agrupamiento, el sector docente, que ha sido muy golpeado en los últimos años y que siente en carne propia las acciones represivas que impulsa este gobierno, al incumplir casi en su totalidad la Ley de la Carrera Docente, principalmente lo que respecta a los derechos conquistados por este importante sector de la sociedad.

Fueron meses de trabajo arduo de toda la gente, que incluyó reuniones con todas las organizaciones para llegar a puntos comunes. Y nos alegra mucho que todo este esfuerzo se haya convertido en esa gran expresión popular de organizaciones de distintos sectores convergiendo en una sola ruta, identificando a un enemigo común y exigiendo en los distintos espacios respeto a la vida, a la dignidad, a la justicia y a la libertad del pueblo.

Este es un gran paso el que hemos logrado todas y todos. Hemos roto el miedo impuesto por el régimen de excepción y este es el camino a seguir. La unidad se construye con debate, acuerdos, sin imposiciones, sino en torno a los elementos comunes que nos permiten crear fuerza. Y tenemos que seguir en esa dinámica, para consolidar la fuerza, mantener y fortalecer las alianzas realizadas en estos meses, seguir la denuncia sobre los abusos y las constantes violaciones a los derechos humanos y avanzar en la unidad.

El BRP tiene clara la ruta. En 2021 llamamos a la unidad contra el régimen junto a otras organizaciones como la Alianza Nacional El Salvador en Paz y otros agrupamientos y se generó la más grande movilización de los últimos años ese 15 de septiembre. En 2023 presentamos un programa mínimo para el rescate de la nación, que era una propuesta que incluía a todos los sectores democráticos, progresistas y revolucionarios a cerrar filas para poder dar la batalla contra el régimen en los siguientes años y recientemente presentamos una propuesta para el aumento al salario mínimo, de acuerdo a las condiciones de vida de nuestro pueblo, formamos parte de esa gran alianza por la defensa de la salud llamada CONADESA, presentamos una propuesta de reforma al sistema de pensiones y publicamos y propuesta para el rescate del sector agropecuario. Siempre hemos acompañado a las madres de las víctimas del régimen de excepción entre muchas acciones más.

Todo esto teniendo claridad de que la unidad de todas las luchas terminara desembocando en la transformación que nuestro país necesita, en la refundación de la república y en la reivindicación de los derechos de todas las personas.

Continuemos el camino de la unidad, con firmeza en nuestros objetivos e ideales, porque solo la unión de todo el pueblo garantizará las transformaciones duraderas que necesitamos.

Queremos agradecer a todas las organizaciones que forman parte del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y a las organizaciones aliadas por esta gran hazaña popular que motiva a la gente a seguir en la lucha. En ese sentido, nombraremos a todas las organizaciones que formaron parte de la gran movilización del 1 de mayo, según el orden acordado:

Bloque 1: Sindicatos y coordinaciones sindicales

– Unitrasal

– Bloque Social y Sindical

– Mesa Permanente por la Justicia Laboral

– Frente Social y Sindical

– FEPYM

– COMPHAS

– STINOVES

Bloque 2: Juventudes y Universitarias

– Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico

– Red Interfacultades

– Fuerza Estudiantil Salvadoreña

– ASESUES

– Resistencia Juvenil Modesto Ramírez

– Colectivo de Profesionales y Artistas Consecuentes.

– BRES

– Universitarios por la Democracia.

– Bloque Cumbiero Antifascista.

Bloque 3: Bloque campesino y cooperativas agrícolas

– CONFRAS

– Movimiento por la Defensa de la Tierra

– ANTA

– Vía Campesina

– MPR-12

– Comunidad San Francisco Angulo.

Bloque 4: Organizaciones Sociales y comunidades:

– Veteranos y veteranas.

– Movimiento Cinquera en Resistencia

– Comunidad Nuevo Gualcho

– Lisiadas y Lisiados

– Mesa Nacional de Línea Férrea

– Colectivos Ambientalistas

– Comunidades de Suchitoto

Resistencia Feminista

Bloque 5. Iglesias y organizaciones religiosas:

– Comité Nacional Monseñor Romero

– Iglesia Católica Antigua

– Comunidad Eclesial de base Santa Cecilia

– Feligresía en general

Bloque 6. Derechos Humanos

– MOVIR

– UNIDEHC

– Colectivo de Derechos Humanos HAS

Organizaciones aliadas y coordinaciones para la gran movilización del 1 de mayo:

– CONADESA

– UTDS

– Bases Magisteriales.

– Mesa por una pensión digna.

– Universitarios por la Democracia

– SINDOPETS

– Sindicato de artistas

Y felicitamos a todo el pueblo salvadoreño, que marchó en unidad este 1 de mayo para expresar con todas sus fuerzas su disposición de construir una sociedad con justicia, dignidad, libertad e igualdad.

¡Que viva la clase trabajadora!

¡Que viva el BRP!

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