Todas las voces y causas están presentes en la marcha del primero de mayo”: Claudia Ortiz

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, participó en la marcha que las organizaciones sociales realizaron este primero de mayo por conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Señaló que la población quiere un equilibrio en la Asamblea Legislativa.

La legisladora sostuvo que en la marcha estuvieron todas las demandas y causas de la población salvadoreña. “Estamos marchando para que haya salario digno, para que haya protección de las pensiones. La gente está marchando para que se tomen medidas ante el alto costo de la vida”, comentó Claudia Ortiz.

La funcionaria enfatizó que la población pide “verdad y justicia” en referencia a los desaparecidos y a los inocentes capturados bajo el régimen de excepción.

“La gente pide que se proteja el medio ambiente, que nuestros hijos tengan educación de calidad, que el sistema de salud funcione para la gente y no para pequeños intereses económicos, porque la salud no es mercancía”.

Ortiz remarcó que todas las voces y las causas estuvieron presentes en la marcha del primero de mayo. “Nosotros acompañamos porque lo que queremos es que El Salvador avance hacia una vida con dignidad y con justicia”.

La parlamentaria enfatizó que su partido ha acompañado las leyes que son propuestas desde la sociedad civil. “Hemos construido (propuestas de leyes) con los movimientos sociales, sindicatos y ciudadanos organizados, porque es la agenda de país que queremos impulsar”. “Queremos avanzar hacia un país que tenga una democracia real”, enfatizó Claudia.

Por ello, es que el oficialismo, cambia la Constitución de la República para “concentrar más poder”. El objetivo del oficialismo, según Ortiz, es que las elecciones funcionen para su propio beneficio.

“Tienen miedo porque no están haciendo leyes para la gente, sino para un pequeño grupo de políticos corruptos que se quieren lucrar del Estado. Entonces, la gente ha despertado, quiere equilibrio en la Asamblea Legislativa”, concluyó Ortiz.

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