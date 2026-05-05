Diputado Lira cuestiona falta de políticas en tema económico

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira, criticó la gestión del Gobierno y del oficialismo ante la falta de política públicas en el tema económico. Además, criticó la falta de trabajo en las comisiones.

El legislador de oposición sostuvo que existe «toda una narrativa que trata de desmentir, de repente salen cadenas nacionales queriendo ocultar información, pero realmente el pueblo salvadoreño conoce lo que está sucediendo en sus cantones y caseríos y saben realmente que la situación económica del país no va bien».

Las declaraciones del legislador, brindadas en Frente a Frente, de TCS, van en el sentido que los salvadoreños atraviesan una situación difícil sobre el tema económico ante el alto costo de la vida. De hecho, encuestas de opinión pública señalan que el tema económico como el alto costo de la vida son los principales problemas que hoy por hoy atraviesan los salvadoreños.

«Hay una situación de una crisis económica muy grande. Hay una crisis que al pueblo salvadoreño ya no le alcanza el dinero para poder terminar el mes y hasta este día no existe una política pública en el cual se le lleve una solución al pueblo salvadoreño. Quizás me pueden decir: pero el gobierno apenas lleva siete años de estar en el cargo. Pues realmente lleva hasta mucho tiempo, porque la única política de desarrollo económico local que este gobierno ha impulsado se llama Bitcoin y el Bitcoin ha servido para enriquecer un pequeño anillo de poder porque al final de cuentas en las comunidades no ha llegado ningún desarrollo».

Esa falta de política pública también pasa en la Asamblea Legislativa que no legisla sobre estos temas. «¿Ustedes eligieron a los diputados de Nuevas Ideas para que legislaran para el pueblo salvadoreño o realmente para que legislaran para un pequeño grupo de poder? Hago este cuestionamiento porque hay varias comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa» que no sesiona como deberían. «El pueblo salvadoreño se mata trabajando de sol a sol, más de ocho horas, ganando el salario mínimo».

En contraste, algunos legisladores apenas y trabajan unas cuantas horas al año. «¿Conocen cuánto ha trabajado la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial en la Asamblea Legislativa al año? En el año 2025, trabajó 7 horas con 35 minutos», crítico.

Este problema se da porque la Asamblea Legislativa solo recibe las propuestas que manda Casa Presidencial, y lo apruebe vía dispensa de trámite, es decir, que no hay una discusión dentro de una comisión, por lo cual, estas no sesionan

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