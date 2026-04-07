Lira acusa al Gobierno de manipular información y usar el régimen como forma de control

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El diputado de ARENA, Francisco Lira, advirtióen “Encuentro con Julio Villagrán” que el Gobierno ha destapado una olla de presión, en la que el pueblo salvadoreño, ya no se deja engañar con información falsa como en los primeros años de gestión. Señaló que la ciudadanía, que en 2024 aún mantenía esperanza, ahora tiene claro que Nuevas Ideas los utilizó para obtener poder total.

“El Gobierno ha destapado una olla de presión en que el pueblo salvadoreño ya no se está chupando el dedo, donde ya no le pueden dar falsa información como la dieron en los primeros años”, explicó.

Lira manifestó que en 2024 la ciudadanía todavía tenía un sentimiento de esperanza; pero actualmente, “el pueblo salvadoreño tiene claro que Nuevas Ideas los utilizó para obtener el poder total”.

El legislador también se refirió al informe del grupo de expertos donde habla sobre crímenes de lesa humanidad en las cárceles salvadoreñas. Lira reiteró que existen casos documentados sobre crímenes dentro de las cárceles contra las personas que han sido detenidas bajo el régimen de excepción.

El Gobierno argumenta que el grupo de expertos que elaboró el informe, lo que busca es liberar a todos los pandilleros. “El Gobierno está hablando como cuando interpretaron la Constitución de la República para reelegirse. Están manipulando la información como ellos quieren que llegue al pueblo salvadoreño”.

Lira explicó que el tema de la cadena perpetua fue para “tapar” todo el ruido del informe de expertos de posibles crímenes de lesa humanidad. El diputado aclaró estar a favor de las penas drásticas para los violadores, homicidas y terroristas; pero esta debe aprobarse respetando la Constitución de la República, ya que la cadena perpetua se aprobó “alterando la Cn. y los procedimientos que ella establece”.

Es de aclarar que cuando se votó (primera) a favor de la cadena perpetua, el legislador Francisco Lira, no se encontraba en el pleno legislativo por motivos personales. El voto a favor fue el de su suplente a favor; mientras que en la ratificación (segunda) sí estuvo presente y no votó por los argumentos ya expuestos.

Lira insistió en que la corrupción se penalice con 60 años de prisión, pues hace una semana, en un debate exaltado promovido por el presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro, donde acusó de cobarde al diputado Lira por presuponer que no iba a votar por la pena de muerte (la ratificación), respondió con una propuesta de aumentar la cárcel para los corruptos. Lira no duda en que hay muchos funcionarios del actual gobierno que deberían estar procesados por corrupción.

“Ahora, la pregunta es ¿quiénes son los pocos hombres y quienes son los cobardes?, yo estoy claro, los funcionarios de mi partido que cometieron errores que paguen con la cárcel. Pero en el presente hay funcionarios de Nuevas Ideas que están jugando con los sueños salvadoreños, porque la corrupción deja hospitales sin medicinas y sin especialistas, deja sin semilla mejorada a agricultores, deja sin esperanza a niños y niñas porque no tienen las condiciones educativas”, explicó Lira.

Régimen de excepción

Sobre el régimen de excepción, Francisco Lira, sostuvo que lo han prorrogado por 4 años porque “quieren tener al pueblo salvadoreño con ese yugo (dominio), simplemente para tener un control político de las comunidades”, enfatizó Lira.

A juicio del tricolor, el régimen de excepción se mantendrá hasta las elecciones de 2027; a la vez que el Gobierno desacredita a organismos internacionales y a expertos en el tema de DDHH, mientras que los “pseudo analistas” del gobierno quieren deslegitimar a expertos en temas de derechos humanos que han analizado el régimen de excepción.

El legislador sostuvo que, si se tuviera un Gobierno de apertura, podría recibir esos informes como el del GIPES y demostrar que lo que dice el documento es mentira, pero no lo hacen “ni demuestran lo contrario”.

Aspiraciones políticas

El legislador aclaró que será en mayo que decidirá si buscará su reelección como diputado. “Este no es un tema personal de llegar a la Asamblea Legislativa; es un tema que tenemos que generar un proyecto en el cual, nos permita romper la súper mayoría que tiene en la Asamblea; de hacer un contrapeso y permita las más de 50 iniciativas presentadas por la fracción de ARENA”.

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