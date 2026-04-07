Villalona cuestiona a periodista gubernamental sobre la inversión extranjera

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El reconocida economista César Villalona cuestionó públicamente el análisis de una periodista progubernamental sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en El Salvador, señalando que la interpretación presentada omite datos clave sobre la caída registrada en 2025, según cifras oficiales del Banco Central de Reserva de El Salvador.

De acuerdo con Villalona, la inversión extranjera directa pasó de 756 millones de dólares en 2024 a 475 millones en 2025, lo que representa una disminución del 37%. A su juicio, este descenso contradice la afirmación de que la inversión internacional haya impulsado el crecimiento económico del país durante ese período.

“El punto no es que no haya inversión extranjera; en todos los países existe. El problema es que disminuyó significativamente en 2025”, explicó el economista en un análisis difundido este lunes 6 de abril.

Villalona agregó que el monto registrado en 2025 representa casi la mitad de la inversión recibida en 2018, durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén, lo cual —según afirmó— evidencia una tendencia de debilitamiento en la atracción de capitales internacionales.

El economista también cuestionó que un artículo reciente destacara el monto total de inversión extranjera del año pasado sin mencionar la reducción respecto al año anterior. A su juicio, omitir esa comparación impide comprender la evolución real del indicador.

“Si la inversión se desplomó, no puede afirmarse que impulsó el crecimiento económico. Y la confianza empresarial normalmente se expresa en aumentos de inversión, no en descensos”, sostuvo.

Villalona comparó además el desempeño salvadoreño con el de otros países de la región centroamericana. Señaló que en Nicaragua la inversión extranjera alcanzó 3,059 millones de dólares hasta septiembre de 2025, es decir, más de seis veces el monto reportado en El Salvador. Según indicó, estos capitales provinieron principalmente de Panamá, Estados Unidos y Colombia.

Asimismo, destacó que en Costa Rica la inversión extranjera llegó a 3,533 millones de dólares hasta septiembre del mismo año, mientras que en Guatemala alcanzó 1,416 millones y en Honduras sumó 881 millones. En todos los casos, afirmó, los montos superan ampliamente los registrados por El Salvador.

El economista sostuvo que estos resultados reflejan diferencias en el nivel de atracción de capital extranjero entre los países centroamericanos, lo cual puede incidir en variables como empleo, crecimiento económico y competitividad regional.

Otro de los puntos cuestionados por Villalona fue la afirmación de que la inversión extranjera registrada en 2025 habría generado empleo en El Salvador. Según señaló, el artículo periodístico no presentó datos que respalden esa afirmación.

“Si se afirma que hubo generación de empleo asociada a la inversión extranjera, es necesario mostrar cifras que lo demuestren”, indicó.

Especialistas en economía suelen señalar que la inversión extranjera directa es uno de los indicadores clave para medir la confianza de inversionistas internacionales en un país, así como su capacidad para atraer proyectos productivos de mediano y largo plazo.

El debate sobre la interpretación de estos datos ocurre en un contexto en el que distintos sectores académicos y económicos mantienen posiciones divergentes sobre el desempeño reciente de la economía salvadoreña y su capacidad para atraer capital internacional. Según Villalona, el análisis de las cifras debe considerar comparaciones interanuales y regionales para ofrecer una lectura completa de la situación económica del país.

El gobierno aseguraba que el logro en el tema de seguridad, al eliminar la amenaza de las pandillas, la inversión extranjera sería la respuesta inmediata, sin embargo esto no ha sido así.

Otros analistas creen que el tema de la seguridad no es el único factor, sino el respeto a la institucionalidad, que lo que ha perdido El Salvador con Nayib Bukele, pues controla todo el aparato de gobierno, y hace y deshace las leyes ha su gusto o conveniencia, y esto es lo que no permite el interés de la inversión extranjera.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...