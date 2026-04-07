Presentan balance del Plan Verano 2026 en el que destaca menos incendios y rescates acuáticos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Sistema Nacional de Protección Civil presentó el balance final del Plan Verano 2026 donde destacan una reducción en los incendios y en los rescates acuáticos. Los accidentes de tránsito, lesionados y detenidos por conducción peligrosa tuvieron un leve aumento con respecto a los datos del año 2025.

Desde el edificio del Ministerio de Gobernación, las autoridades brindaron una conferencia de prensa para informar los datos comparados con el año 2025.

La primera en hablar fue la ministra de Turismo, Morena Valdez, quien destacó que los sitios más buscados y visitados por extranjeros en el país durante el último período fueron: Surf City 1: Playas de La Libertad, incluyendo El Tunco y El Zonte. El Centro Histórico de San Salvador. La Ruta de Las Flores. La ciudad de San Miguel. En los sitios públicos se recibieron a 2 millones de visitantes, en comparación al año anterior, se tuvo un 28% más de turistas que visitaron estos sitios, destacó Valdez.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que se ejecutaron diversas acciones de prevención vial con el objetivo de retirar de circulación a conductores temerarios que ponen en riesgo la seguridad.

Entre las medidas implementadas destacan más de 1,200 dispositivos vehiculares desplegados. Más de 250 dispositivos de agilización de tráfico. Más de 1,000 controles de tránsito terrestre y más de 2,500 pruebas de antidoping realizadas.

El director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Carlos Orellana, informó que durante el desarrollo de diversas actividades se brindó asistencia oportuna a la población. Según detalló, se atendieron más de 1,400 emergencias médicas, lo que permitió garantizar una respuesta inmediata y efectiva ante situaciones de riesgo.

Mientras que el director del Cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano, informó que la institución se mantuvo activa y al servicio de la población durante el 28 de marzo al 5 de abril, respondiendo a múltiples emergencias. Entre las situaciones atendidas se incluyen: Incendios estructurales. Incendios en maleza. Rescates en diversas circunstancias. Otros incidentes de riesgo.

Solano brindó el balance final de las emergencias atendidas del Plan Verano 2026 en comparación con el año anterior donde se atendieron 145 incendios en maleza en 2026 y 294 en 2025. 12 incendios forestales en 2026 y 29 en 2025. 26 incendios estructurales en 2026 y 37 en 2025. 11 incendios en basureros en 2026 y 15 en 2025. 10 incendios en vehículos en 2026 y 15 en 2025.

El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, presentó el balance final de emergencias atendidas durante el Plan Verano 2026 (28 de marzo al 5 de abril), en comparación con los datos del Plan Verano 2025 (12 al 20 de abril).

Los resultados muestran variaciones significativas: Rescates acuáticos simples: 55 en 2026 frente a 125 en 2025. Rescates acuáticos profundos: 124 en 2026 frente a 115 en 2025. Rescates en montaña: 2 en 2026 frente a 74 en 2025.

Amaya destacó que fueron 11 personas las que lastimosamente fallecieron por asfixia por inmersión, de los cuales, 9 fueron adultos y 2 menores de edad. “En algunos de ellos, debo decirlo, lamentablemente estuvo involucrado el abuso en las bebidas alcohólicas”, destacó Amaya.

Accidentes de tránsito: 481 en 2026 frente a 465 en 2025. Lesionados en accidentes de tránsito: 355 en 2026 frente a 332 en 2025. Los fallecidos por siniestros viales se reportan 28 en 2026 frente a 30 registrados en 2025. Los detenidos por conducción peligrosa fueron 83 en 2026 frente a 59 en 2025.

Las autoridades manifestaron que seguirán con la atención de la población en zonas turísticas, ya que muchos salvadoreños siguen realizando turismo o visitando las playas, posterior a la Semana Santa.

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