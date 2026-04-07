Habitantes de comunidad Argentina en Santa Ana reparan calles ante falta de apoyo institucional

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Redacción Nacionales

Sara Monroe

Colaboración

Residentes de la comunidad Argentina II, ubicada en Santa Ana, iniciaron trabajos de mejoramiento de calles mediante esfuerzo comunitario y aportes voluntarios, ante la ausencia —según denuncian— de apoyo por parte de la alcaldía y del gobierno central.

Los trabajos incluyen la intervención de un tramo inicial de aproximadamente 24 metros y la proyección de ampliación hacia la calle principal de acceso a la comunidad. Según vecinos involucrados en la iniciativa, el proyecto se financia con pequeñas contribuciones de la población, que van desde monedas hasta donaciones de 5 dólares.

Uno de los participantes en las labores explicó que decidió apoyar el proyecto comunitario tras ser invitado por residentes organizados.

“Aquí no está involucrada ni la alcaldía ni el gobierno central. Son aportes de la comunidad: de 25 centavos, de un dólar, de cinco dólares. Es un esfuerzo de la gente”, expresó.

El vecino también señaló que su apoyo incluye trabajo voluntario, tiempo y difusión en redes sociales para visibilizar la iniciativa.

Además, hizo el recordatorio de un lema de campaña electoral de Nayib Bukele, de hace ochos años, cuanod decía que: “El dinero alcanza cuando nadie roba”. Entonces, poqué el dinero no les ha alcanzado para reparar esta calle y darle un beneficio a la comunidad, reclamó.

Proyecto surge ante necesidades históricas

Habitantes aseguran que la calle intervenida es utilizada por motociclistas, ciclistas, vehículos particulares e incluso por el camión recolector de basura municipal, lo que refuerza la importancia de su reparación.

A pesar de ello, sostienen que durante años no se ha ejecutado un proyecto de mejoramiento vial en el sector.

“Tenemos más de 40 años de caminar por estos lugares y nunca habíamos visto un proyecto de esta magnitud aquí”, manifestó otro residente.

Los participantes insistieron en que la intervención no se realiza de manera improvisada, sino con orientación técnica y sentido comunitario.

Críticas en redes sociales generan inconformidad

Durante el desarrollo del proyecto, algunos participantes denunciaron críticas en redes sociales por parte de personas identificadas como simpatizantes del oficialismo, quienes cuestionaron el origen de los fondos utilizados para la obra.

Ante estas acusaciones, los vecinos reiteraron que el financiamiento proviene exclusivamente de aportes comunitarios.

“No pueden venir a acusarnos de lavado de dinero cuando los fondos son de la misma comunidad”, afirmó uno de los colaboradores.

Los residentes también señalaron que las críticas, en lugar de apoyar el esfuerzo ciudadano, generan división interna.

Señalamientos hacia estructuras comunitarias tradicionales

Algunos participantes expresaron inconformidad con la directiva comunitaria histórica del sector, señalando que durante años se han solicitado aportes económicos sin que se reflejen proyectos visibles en la zona.

Sin embargo, también manifestaron disposición a trabajar de forma coordinada si existiera voluntad de cooperación entre ambas partes.

“Si la directiva quisiera trabajar con nosotros, esto sería más fácil”, señalaron.

Temor a apropiación política del proyecto

Los habitantes expresaron preocupación ante la posibilidad de que actores políticos intenten atribuirse la obra en el futuro, especialmente en contextos electorales.

Según indicaron, el proyecto es completamente comunitario.

“Aquí el crédito es de la comunidad Argentina número 2. Nadie más ha apoyado”, afirmaron.

Los residentes reiteraron que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las familias del sector mediante calles en mejores condiciones de tránsito y acceso.

Al igual que la Comunidad Argentina II en Santa Ana, son numerosas las iniciativas de las comunidades en diversos puntos del país, que mediante colectas reciben fondos para reparar desde calles secundarias hasta calles primarias, ante la ausencia de la DOM o de Obras Públicas o de las alcaldías municipales.

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