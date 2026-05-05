PRO-VIDA conmemora el Día del Trabajo con proyectos enfocados en la autonomía de mujeres

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Humanitaria PRO-VIDA destacó su trabajo junto a comunidades rurales en el marco del Día Internacional de las y los Trabajadores, con acciones orientadas a construir un país donde el cuidado sea una responsabilidad colectiva y donde los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos.

Como parte de esta misión, PRO-VIDA presentó los avances de un curso de fontanería que busca desafiar los roles tradicionales de género y fortalecer las capacidades de mujeres integrantes de juntas de agua de Chalatenango en oficios históricamente desempeñados por hombres.

El curso de fontanería representa una oportunidad para que las mujeres beneficiarias de Chalatenango rompan estereotipos de género y accedan a espacios laborales que tradicionalmente han sido ocupados por hombres.

La asociación destacó que, más allá del aprendizaje técnico, esta formación impulsa la autonomía económica de las participantes, fortalece su liderazgo comunitario y visibiliza el papel de la mujer en la gestión sostenible del recurso hídrico.

Estas actividades son posibles gracias al apoyo de Solidaridad Internacional PV y al financiamiento de Generalitat Valenciana, destacó la organización.

Además, la organización afirmó que trabaja de manera articulada con organizaciones aliadas en la construcción de un mundo más justo, más humano y con mayores garantías para la clase trabajadora.

“Este 1 de mayo conmemoramos la contribución y las luchas históricas de las mujeres trabajadoras, y reafirmamos la importancia de visibilizar la desigualdad para poder transformarla”, enfatizó.

También reiteraron la importancia del reconocimiento, la reducción y la redistribución del trabajo de cuidados como un paso indispensable hacia sociedades más justas.

Por otra parte, la organización mantiene su apoyo a mujeres agricultoras mediante proyectos enfocados en la elaboración de insumos agroecológicos.

“Realizamos la práctica de elaboración de abono Bocashi con mujeres beneficiarias del proyecto Mujeres organizadas contra el cambio climático a través de la agroecología en Chalatenango Sur, en la comunidad de Guarjila, junto a la ASMUSEG”, explicó PRO-VIDA.

Durante la jornada se destacó la importancia de la elaboración de abonos orgánicos y el aporte de cada uno de los materiales utilizados en su preparación, ya que proporcionan macro y micronutrientes, además de energía para los microorganismos que descomponen la materia orgánica, mejorando la estructura y textura de los suelos y favoreciendo el desarrollo de cultivos en huertos agroecológicos.

Asimismo, resaltaron su participación en un intercambio de semillas con cooperativas y asociaciones de FECORACEN, donde se generó un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de proteger y conservar las semillas criollas como patrimonio de los pueblos. En ese encuentro también se destacó el papel fundamental del campesinado en la protección del suelo, la preservación de la biodiversidad agrícola y el resguardo de conocimientos ancestrales clave para la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.

Estas actividades también son posibles gracias al apoyo de Solidaridad Internacional Andalucía y al financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

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