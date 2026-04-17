Comunidades rurales fortalecen salud y organización con apoyo de PROVIDA

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Saúl Méndez

Colaborador

Durante los meses de marzo y abril, la Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA informó que ha trabajado de forma articulada con comunidades rurales en diversos ejes estratégicos, entre ellos la salud comunitaria, el desarrollo local, el fortalecimiento de mujeres y la gestión de riesgos y cambio climático.

Entre las acciones desarrolladas por la Asociación destaca el intercambio de experiencias organizativas con asociaciones de mujeres, con el objetivo de compartir fortalezas y desafíos en sus territorios, así como generar vínculos y redes de sororidad.

La actividad contó con la participación de cinco asociaciones de mujeres: ASMUPAZ, ASMUESPERANZA, AMZASI, ASMUCHAL y ASMUSEG.

Dicha actividad fue posible gracias al apoyo de Solidaridad Internacional–Andalucía y al financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

PROVIDA también destacó los resultados de la reunión de socialización del proyecto “Salud Integral con Rostro de Mujer Fase II: prevención de cáncer cervicouterino y de mama con enfoque comunitario”, implementado en el distrito de Nejapa, San Salvador, en coordinación con la Asociación de Mujeres ASMUNDJ.

En el encuentro se realizó la entrega de 20 cupos para citologías, con el propósito de fortalecer la salud comunitaria. La asociación subrayó que la salud de las mujeres es prioritaria, por lo que las medidas impulsadas buscan prevenir enfermedades y salvar vidas, especialmente en sectores vulnerables.

El “Diagnóstico Situacional de Cáncer en El Salvador”, publicado en 2015, evidenció que el cáncer cervicouterino y el de mama representan la primera y segunda causa de cáncer en mujeres, respectivamente, lo que los posiciona como un problema de salud pública y ha motivado el desarrollo de intervenciones orientadas a su prevención y control.

“En muestra de nuestro apoyo al desarrollo y la autonomía de las mujeres, participamos en la reunión mensual de la Asociación de Mujeres del distrito de Nejapa, ASMUDNEJ, al norte de San Salvador, como parte del Programa Mujer, Género y Desarrollo”, destacó PROVIDA.

La organización reiteró que su labor se enfoca en promover la justicia social y reducir las brechas entre hombres y mujeres, respetando la pluralidad y las condiciones específicas de cada comunidad, mediante acciones afirmativas dirigidas a poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, explicó que promueve la igualdad de trato y oportunidades, de modo que hombres y mujeres, independientemente de su condición social, accedan a los mismos beneficios y sean tratados conforme a los derechos establecidos a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, la organización reportó avances en materia de resiliencia climática.

“Desde hace varios meses, junto al Ministerio de Salud y la FAO, desarrollamos Planes de Seguridad del Agua resilientes al clima en municipios del Corredor Seco, como parte del proyecto ‘Aumento de las Medidas de Resiliencia Climática en el Corredor Seco de El Salvador’”, explicó.

La entidad recordó que El Salvador forma parte del Corredor Seco Centroamericano, una zona altamente vulnerable a eventos climáticos extremos, caracterizada por prolongados periodos de sequía seguidos de lluvias intensas que afectan los medios de vida y la seguridad alimentaria de las poblaciones.

Según la FAO, el 80 % de los pequeños productores vive en condiciones de pobreza, lo que obliga a muchas personas a migrar dentro de Centroamérica.

Ante este contexto, PROVIDA señaló que recientemente se han recopilado, desde los territorios, lecciones aprendidas, brechas y desafíos, con el objetivo de fortalecer un proceso de mejora continua que contribuya a implementar estrategias efectivas para garantizar la calidad del agua en las comunidades afectadas por el Corredor Seco.

La organización afirmó que continuará trabajando para contribuir a la construcción de una sociedad más saludable y resiliente, con especial énfasis en las comunidades en situación de pobreza. Para ello, impulsará procesos participativos enfocados en la organización comunitaria, la educación y el fortalecimiento de capacidades de los titulares de obligaciones, desde un enfoque de derechos y en coordinación con actores locales y nacionales, con el fin de incidir en políticas públicas.

Asimismo, aseguró que mantendrá la promoción de la vigilancia y la denuncia de cualquier acción que ponga en riesgo a poblaciones vulnerables, brindando acompañamiento hasta lograr la intervención de las instancias públicas correspondientes para garantizar el cumplimiento de sus derechos.

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