Comunidad estudiantil del Instituto Nacional de Sensuntepeque exige reinstalo de profesores 

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Saúl Méndez

Colaborador

Estudiantes del Instituto Nacional de Sensuntepeque, en Cabañas, realizaron una concentración pacífica en el parque central del municipio para denunciar el despido que consideran injustificado de dos de sus docentes por parte del Ministerio de Educación. Se trata del profesor Roberto Carlos Portillo y del profesor Adolfo Amaya, cuya salida de la institución fue dada a conocer el pasado jueves.

Durante la actividad, los estudiantes buscaron visibilizar su inconformidad y aclarar varios puntos relacionados con la situación. Además, impulsaron una recolección de firmas con el respaldo de alumnos, exalumnos y personas que transitaban por el Parque Central de Sensuntepeque.

Los estudiantes sostienen que los despidos carecen de justificación. En el caso del profesor Adolfo Amaya, destacan que cuenta con más de 20 años de servicio dentro de la institución. Por ello, exigen la reinstalación de ambos docentes y el cese de lo que consideran abusos contra el magisterio.

Melissa Ramos, estudiante de bachillerato, declaró en una entrevista concedida a Radio Victoria que la comunidad estudiantil considera injusta la separación de sus maestros. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales para revertir la decisión y pidió que no se tomen represalias contra quienes se han pronunciado.

“Ante el despido injustificado de dos profesores del Instituto Nacional de Sensuntepeque, vengo a expresar mi postura, especialmente por el profesor Roberto Carlos Portillo y el profesor Adolfo Amaya”, mencionó.

“Como estudiante de tercer año de sistemas, expreso mi inconformidad ante esta situación. También hay más compañeros que pueden respaldar lo que estoy diciendo, porque el viernes pasado se nos quitó injustificadamente a nuestro profesor”, afirmó.

“Es un docente que lo único que ha hecho es cumplir con su labor y contribuir al progreso de muchos estudiantes de esta institución. Por eso nos vemos obligados a hablar y expresar nuestra preocupación ante este tipo de situaciones”, lamentó.

“Si pudieran ver todo el proceso que hemos vivido gracias a ese profesor, entenderían por qué hoy estamos aquí. Nosotros somos quienes somos también por su apoyo”, expresó.

“En primer año atravesamos situaciones muy difíciles, porque la educación que debimos recibir no la recibimos adecuadamente. Prácticamente dimos por perdido ese primer año de bachillerato”, dijo.

“Fue en segundo año cuando este profesor nos ayudó a salir adelante y a recuperar lo que habíamos perdido. Por eso hoy exigimos justicia ante lo que está ocurriendo”, relató.

“No buscamos hacer daño a nadie ni perjudicar a ninguna persona. Como pueden ver, estamos realizando una recolección de firmas con estudiantes, exestudiantes y padres de familia que nos apoyan”, aseguró.

“Lamentablemente, algunos compañeros se sienten desmotivados por las acusaciones hechas contra nuestro profesor y por todo lo que ha venido sucediendo. Muchos no han venido por temor a posibles represalias”, mencionó.

“Aun así, quienes estamos aquí hemos reunido valor para participar. Para muchos es la primera vez que se involucran en una acción como esta. Otros han preferido guardar silencio porque temen que sus familias puedan salir perjudicadas”, agregó.

“Lo que queremos es que las autoridades competentes nos escuchen y que no se nos señale por alzar la voz, porque si realmente quieren que los jóvenes sean el futuro del país, también deben apoyarnos”, exigió.

Madres de familia también exigieron una aclaración y una solución ante el despido de Adolfo Amaya y del ingeniero Roberto Portillo, docentes del Instituto Nacional de Sensuntepeque.

Una de las madres expresó su preocupación por el impacto que estas decisiones podrían tener en la formación académica y en las aspiraciones educativas de los estudiantes, calificando la situación como injusta.

“Yo soy una madre de familia y vengo a alzar mi voz porque para mí esto es una injusticia. Tengo a mi hijo en tercer año de sistemas eléctricos, y considero injusto que hayan despedido al profesor Roberto Portillo.

Aquí no han pensado en el bienestar de los alumnos. Prácticamente han dejado abandonado al grupo de tercer año de sistemas, y hasta este momento no tienen un profesor de reemplazo.

Ahora quieren trasladarlos a bachillerato general, pero ni los estudiantes ni nosotros, como padres de familia, estamos de acuerdo con esa decisión.

Lo que pedimos es que vuelvan a contratar al profesor Portillo, para que pueda sacar adelante a esta promoción y no dejen abandonados a los muchachos.

Esto es una injusticia, porque no han pensado en los estudiantes ni en su futuro”, concluyó.

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