Es tiempo de defensa de la soberanía, afirma presidenta de México

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Ciudad de México/Prensa Latina

La presidenta Claudia Sheinbaum catalogó este lunes que este tiempo como de defensa de la soberanía y de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz.

“Es tiempo de la defensa de la soberanía y también de garantizarle al pueblo de México la honestidad, los principios y la construcción de la paz”, dijo la jefa del Ejecutivo durante su habitual conferencia de prensa.

Las declaraciones tienen lugar en un contexto marcado por las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios y ex servidores públicos por supuestos vínculos con la delincuencia organizada.

El viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) concluyó que no existen evidencias para “la urgencia de la detención provisional” pedida por la nación norteña.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores eso es lo que va a contestar: ‘pruebas’. En este caso, de por qué es tan urgente”, aclaró la mandataria, quien señaló igualmente la violación a la confidencialidad por parte del país vecino, que hizo públicos los cargos.

Con respecto a la relación con Washington, reafirmó la mandataria un vínculo basado en la coordinación sin subordinación y rechazó cualquier injerencia.

“Y explicarles a todas las autoridades del gobierno de Estados Unidos que no somos protectorado de Estados Unidos, que no somos colonia de Estados Unidos, que somos un país libre y soberano y nos entendemos como iguales”, recalcó Sheinbaum.

Señaló la puesta en marcha de una campaña promovida por algunos medios y la derecha contra el movimiento que lidera, luego de las solicitudes norteamericanas.

“Lo he dicho siempre: nosotros no protegemos a nadie. Nuestro movimiento llegó al poder con una consigna muy clara: acabar con el régimen de corrupción y privilegios”, sostuvo la gobernante.

Mencionó que si no hubieran acabado con la corrupción del pasado, este país no contaría con el presupuesto para programas sociales, y atribuyó a la honestidad el alza en 2025 de la recaudación en 390 mil millones de pesos (22 mil 250 millones de dólares) frente a 2024, sin aumentar impuestos.

“Ah, que haya una persona –independientemente del partido político- que se demuestra que está vinculado con la corrupción o con algún grupo de la delincuencia organizada, se procede por la Fiscalía”, aclaró la presidenta.

Subrayó que el Gobierno actuó también solicitando a la FGR revisar la existencia de una violación a las leyes en el caso de dos agentes estadounidenses que participaron en un operativo estatal en Chihuahua, lo que se conoció luego de un accidente en el cual fallecieron.

Por otra parte, Sheinbaum refirió que, tras la licencia solicitada por Rocha, instruyó al Gabinete de Seguridad viajar a Sinaloa para explicar a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, el proceso de coordinación y continuar trabajando por la tranquilidad de los ciudadanos.

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