PROVIDA refuerza formación en género y producción agrícola para mujeres rurales

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PROVIDA informó que mantiene esfuerzos orientados a fortalecer a mujeres rurales en temas como género, desarrollo, salud y agricultura de subsistencia, con el objetivo de promover la justicia social en poblaciones en condición de vulnerabilidad.

La organización destacó los resultados del primer encuentro de formación en género y liderazgo comunitario, desarrollado junto a la Asociación de Mujeres de Chalatenango (ASMUCHAL), donde se introdujeron conceptos como sexo y género, machismo y patriarcado, para comprender cómo surgen y se manifiestan la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres.

El encuentro buscó que las participantes identifiquen que muchas situaciones de desventaja no son “normales” ni individuales, sino estructurales. Asimismo, se pretende vincular el enfoque de género con el liderazgo comunitario al promover que las mujeres asuman roles de decisión dentro de sus comunidades y organizaciones.

“Entender cómo se manifiestan el machismo y el patriarcado permite reconocer situaciones de violencia o exclusión y buscar formas de responder o prevenirlas”, destacó la organización.

Al mismo tiempo, PROVIDA informó sobre el acompañamiento y fortalecimiento de capacidades con mujeres de Guarjila, mediante procesos de formación en equidad de género y liderazgo comunitario junto a la asociación ASMUSEG, lo que contribuye a la construcción de redes de confianza y trabajo colectivo para impulsar cambios a nivel local.

Las actividades contaron con el apoyo de Solidaridad Internacional – Andalucía, así como de la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla.

Por otra parte, la Asociación PROVIDA desarrolló jornadas de formación introductoria a la agroecología con ASMUCHAL Las Minas.

“Se abordaron temas como la agricultura y su clasificación, derechos del campesinado, la metodología de campesina a campesina y el cambio climático, analizando cómo afecta a las producciones agrícolas, sus causas y su impacto en la seguridad alimentaria, así como la importancia de preservar los ecosistemas”, explicó la organización.

Según PROVIDA, este tipo de jornadas contribuyen a la construcción de una sociedad más saludable y resiliente, especialmente en comunidades en situación de pobreza, mediante procesos participativos de organización y educación.

Asimismo, se avanzó en el proyecto de agricultura liderada por mujeres de Sumpul Chacones, en Chalatenango.

“Avanzamos en la primera siembra de tomate y chile dulce en ambiente controlado, mediante invernaderos construidos junto a las mujeres”, destacó.

El uso de invernaderos permitirá regular factores como el clima, la humedad y las plagas, lo que incrementa la probabilidad de obtener mejores cosechas, añadieron.

Estas actividades también contaron con el apoyo de Solidaridad Internacional – Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla, así como con el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

PROVIDA es una organización humanitaria que promueve procesos participativos en salud integral, gestión de riesgos y resiliencia ante el cambio climático, desarrollo territorial y fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable bajo un enfoque de derechos, género y generación.

María Orellana, directora ejecutiva de PROVIDA, explicó que la organización nació en 1984, en pleno conflicto armado, con la convicción de brindar apoyo a mujeres y hombres que vivían en comunidades afectadas por la violencia.

«Los proyectos actuales reflejan la continuidad de la misión trazada por sus fundadores, quienes dedicaron su vida a brindar ayuda humanitaria a las personas afectadas por el conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos, así como a combatir la explotación laboral y la desigualdad social», recordó.

“Empatizamos con las comunidades en condición de vulnerabilidad, conociendo su realidad, compartiendo sus luchas y acompañándolas para lograr un desarrollo sostenible”, concluyó PROVIDA.

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