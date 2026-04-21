Comisión acuerda ratificar préstamos por $576 millones

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Comisión de Hacienda aprobó la ratificación de dos préstamos que totalizan $576 millones que servirán para financiar el Programa Acelerar el Aprendizaje en El Salvador con Innovación Digital y para la fase 2 de Doctor SV. Los dictámenes pasarán al pleno este martes.

La mesa de trabajo emitió un dictamen favorable para que el Gobierno ratifique un préstamo por $501,253,133 con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Este tiene por objeto impulsar acciones para fortalecer el aprendizaje en los niveles de formación básica, mejorar las prácticas pedagógicas e integrar el uso de la tecnología en todo el sistema educativo a nivel nacional, según se dijo en la instancia legislativa.

El programa lo ejecutaría el Ministerio de Educación y sería financiado bajo un esquema de resultados. Es decir, los desembolsos dependerían de los avances en el aprendizaje, del uso efectivo de la tecnología y del fortalecimiento institucional, según lo explicó el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera.

Las acciones del programa se organizarían en tres áreas: La primera busca mejorar el aprendizaje en el aula, especialmente en lectura y matemáticas, mediante una enseñanza estructurada, uso de recursos digitales y programas de refuerzo a estudiantes desde segundo grado hasta segundo año de bachillerato.

La segunda área se enfoca en fortalecer el sistema educativo mediante evaluaciones de aprendizaje, monitoreo y toma de decisiones. La tercera promueve el uso efectivo de tecnología, garantizando conectividad, dispositivos en buen estado y plataformas digitales que apoyen el aprendizaje y el desarrollo de habilidades relevantes para la vida laboral.

Los fondos provenientes de este empréstito, autorizado el pasado 9 de abril de este año, vía dispensa de trámite. Estos fondos se utilizarían para respaldar acciones estratégicas del Órgano Ejecutivo y para cubrir obligaciones generales del Estado, que en sus distintas formas requieren recursos disponibles y diversas transferencias financieras, es decir, gasto corriente.

También, los legisladores aprobaron la ratificación de un préstamo por hasta $75 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar la segunda fase del programa de salud digital Doctor SV.

Esta se enfocará en la atención de pacientes con enfermedades crónicas, entre ellas la diabetes y la hipertensión. Además, los recursos permitirán la instalación de 400 kioscos a nivel nacional para la dispensación de medicamentos y la atención en telemedicina. También, se aumentarán las consultas diarias pasando de 18 mil a 30 mil atenciones al día desde cualquier punto del país.

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