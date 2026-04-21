Manuel Flores denuncia que GOES mantiene política de despidos

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Manuel Flores, secretario general del FMLN, denunció que el Gobierno mantiene una política de despidos masivos, que ha afectado incluso a la cultura, tras la separación de 20 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Flores, a través de su conferencia de prensa semanal, denunció que el Gobierno ha seguido con los despidos. Recientemente, informó, se despidieron a 20 personas de la Orquesta Sinfónica Nacional. “¿Qué significa eso? que no les importa la cultura; despedir a músicos de la sinfónica significa estar en contra de la cultura misma.

“Hay mucha gente que le gusta la danza, que le gusta el Xuc de Paquito Palavicini, hay gente que le gusta lo nuestro y le gusta la sinfónica, pero lo que hicieron fue despedir a 20 músicos. ¿Por qué no los mandan mejor a los músicos que han despedido a las escuelas a dar clases de música? todos son maestros y maestras a los que han despedido, pero no, dejaron sin opción a 20 familias”, lamentó Flores.

Flores enfatizó que el Gobierno, como alternativa, lo único que busca son los despidos “mientras que, en otros ministerios, incluso en la Asamblea, contratan gente ganando más de $2.500 y algunos sin siquiera con profesión”, cuestionó Flores en su conferencia de prensa vertida este lunes.

Flores informó que desde 2019 se han despedido a más de 47 mil personas, según las denuncias hechas. “Nosotros nos preguntamos ¿qué ha pasado con esas familias? por eso los números de pobreza y miseria en el país van en aumento”, comentó Flores.

Entre enero y abril de este año, Flores denunció que se han despedido alrededor de 100 empleados del sistema de salud. Sobre el tema de los despidos en el sistema de Salud, a finales de diciembre, del Hospital Rosales se despidieron a aproximadamente a 2 mil trabajadores.

Organizaciones sindicales han informado este mes que desde 2019 se registran 47,124 trabajadores despedidos. Los despidos pueden deberse, ya que el Gobierno se comprometió a inicios del 2025 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a reducir sus gastos entre ellos su planilla para que este organismo le pudiera brindar el Acuerdo de Servicio Ampliado por $1,400 millones.

Muchos de estos despidos fueron de manera injustificada, además de irrespetar los debidos procesos, y las prestaciones de ley. Además, del 1 al 12 junio de este 2026, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrollará la 114a conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, donde comparecerán gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros, entre ellos, El Salvador.

Diversos sindicatos marcharán este uno de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora para exigir el respeto a los derechos laborales y humanos. De hecho, el FMLN, informó que participará en la marcha del uno de mayo, desde la Plaza Divino Salvador del Mundo.

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