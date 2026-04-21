El oficialismo, desde su líder, trata de tergiversar, manipular y desinformar: Cesia Rivas

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La secretaria general del partido VAMOS, Cesia Rivas, dijo Encuentro con Julio Villagrán que el oficialismo desde su líder siempre trata de tergiversar, manipular y desinformar, esto en referencia a las declaraciones que hizo Bukele sobre la audiencia del Congreso de EUA donde participaron representantes de organizaciones sociales y de DDHH.

Bukele dijo, en la red social X que “como no le función la demanda del GIPES en la CIDH y la ONU, se fueron al Congreso, para gestionar la liberación del cien por ciento de los pandilleros capturados en el régimen de excepción”,

Es de recordar que la semana anterior, la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia titulada “El Estado de Exención en El Salvador”, en la que organizaciones nacionales e internacionales presentaron testimonios sobre la situación de derechos humanos en el país tras cuatro años de vigencia de la medida de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño desde marzo de 2022, es decir el régimen de excepción, con el que ha violentado los derechos de miles de salvadoreños.

Los testigos expusieron ante legisladores estadounidenses denuncias relacionadas con detenciones masivas, presuntas violaciones al debido proceso, restricciones a la libertad de prensa y condiciones carcelarias señaladas como inhumanas.

Hasta este domingo por la noche, Bukele reaccionó sobre la audiencia, quien señaló que los representantes de las organizaciones pidieron “la liberación del 100% de los pandilleros arrestados durante el régimen de excepción”. Esto no es cierto, ya que los representantes de organizaciones enfatizaron en la revisión de casos de personas inocentes detenidas bajo el régimen de excepción y las muertes de al menos 500 personas.

“Que no los engañen: no están defendiendo a supuestos inocentes, están defendiendo a terroristas. (…) Que no quede ninguna duda: lo que buscan estos supuestos “periodistas”, organizaciones de “defensa de los derechos humanos” y políticos nacionales y extranjeros que los apoyan, es la liberación de estos criminales, para que puedan volver a someter al pueblo salvadoreño a su régimen de terror y volvernos a convertir en el país más peligroso del mundo”, arremetió Bukele en sus redes sociales.

Sobre el tema, la secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, enfatizó que el oficialismo desde su líder, es decir Nayib Bukele, “siempre tratan de tergiversar, manipular y desinformar, ahí solo vemos una parte de toda la exposición que hubo, donde se habló de los crímenes de lesa humanidad, torturas, violaciones y asesinatos en custodia del Estado”, dijo Rivas.

Rivas recordó el informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), donde habló sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado salvadoreño durante el Gobierno de Bukele y señala a más de 500 víctimas inocentes fallecidas dentro de las cárceles.

“Acá toda la gente sabe que hay un margen de error, existe una inseguridad jurídica, con muchas personas inocentes sin vínculos con pandillas, con resoluciones de jueces para que les dejen libres y no los dejan salir”, remarcó Rivas.

La dirigente política enfatizó que existe un miedo en el Gobierno sobre el tema de derechos humanos y libertad de expresión; “por eso hay una censura y el ataque de querer demostrar que no es así. En la calle se percibe el miedo a hablar, ¿Cómo es posible que se hable de libertad y seguridad si la gente tiene miedo de decir lo que está pasando?”, cuestionó.

La secretaria general y diputada suplente de VAMOS enfatizó que por mucho discurso que quieran decir, la gente adentro y afuera reconoce que el país está “bajo un autoritarismo con alguien que no quiere reconocer sus errores, y lo peor que no quiere enmendarlos”.

Cuestionamientos hacia Claudia Ortiz sobre su presencia en España

Rivas también aclaró sobre los cuestionamientos que se le hicieron a la diputada Claudia Ortiz por su presencia en España y encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Señaló que la funcionaria participó en la cuarta cumbre que se titula “Defensa de la Democracia” que reúne a 20 países con presidentes, expresidentes y líderes políticos, centrados en la defensa de la democracia, institucionalidad, estado de derecho, gobiernos transparentes y digitales, se tratan temas de medio ambiente y juventudes.

La dirigente de VAMOS señaló que la presidenta de México invitó a los que eran parte de la Cumbre al encuentro que tendría con mexicanos en España. También, «Claudia ha sido parte de paneles que se han dado en el contexto de la Cumbre», informó.

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