Caminata Ecológica llama a cuidar la casa común 

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Comunidades, iglesias, organizaciones y ciudadanos en general realizaron la XXVI Caminata Ecológica denominada ”conciencia que camina, compromiso que transforma”; en la actividad pidieron el respeto a los territorios y la naturaleza, así como la prohibición de la minería metálica.

Este 5 de junio es el Día Mundial del Medioambiente, por ello, la Caminata Ecológica se expresó por las calles de San Salvador durante la mañana de este viernes. La Caminata Ecológica emprendió su camino, desde el Parque Cuscatlán por toda la calle Rubén Darío, hasta llegar a la Plaza Libertad, para finalizar con un acto cultural.

El fray Edison Zamora sostuvo que por 26 años la Caminata Ecológica, “ha representado mucho más que un recorrido, ha sido una experiencia de fe, un compromiso y resistencia, donde distintas voces se unen para alzar su clamor ante las amenazas que enfrenta nuestra casa común y, al mismo tiempo, nos recuerda que la creación no es tarea opcional, sino una responsabilidad compartida que interpela nuestras acciones cotidianas y nuestro compromiso social”.

Joaquín Garay, miembro de la Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, sostuvo que la Caminata Ecológica es una “expresión de fe, compromiso y amor por la casa común”.

Garay planteó que, en El Salvador, se vive “con preocupación”, ya que las decisiones relacionadas con el territorio y los bienes comunes “continúan tomándose sin la debida escucha, ni diálogo con las comunidades”.

En la XXVI Caminata Ecológica, los líderes hicieron un llamado a todos los sectores involucrados, al Estado y a los ciudadanos en general a que asuman con responsabilidad y humildad el compromiso de cuidar la casa común, “promoviendo acciones y políticas orientadas a la defensa de la vida, el agua y los territorios.

De manera especial, exhortaron al Gobierno salvadoreño y a la Asamblea Legislativa para que deroguen la Ley de Minería Metálica, “debido a los graves riesgos que representa para las comunidades, las fuentes de agua y los ecosistemas, así como para el agro, la industria y otras actividades económicas”.

Es de recordar, que el 23 de diciembre de 2024, un día de nochebuena, la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno de Bukele derogó la Ley de Prohibición de la Minería Metálica para permitir esta actividad en el territorio nacional.

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