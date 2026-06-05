Surf City El Salvador Pro 2026 llegó a El Salvador

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San Salvador/Prensa Latina

El Surf City El Salvador Pro 2026 comenzó el viernres en este país y tendrá como escenario Punta Roca, considerada una de las olas más técnicas y constantes de la región.

El evento forma parte del calendario oficial de la World Surf League, y se realizará hasta el 15 de junio, una competencia enmarcada dentro de la iniciativa Surf City que permitió a la nación centroamericana realizar eventos internacionales de surf y fortalecer su presencia dentro del circuito profesional.

La quinta parada del Championship Tour permitirá al país volver a albergar una de las fechas más importantes del surf profesional, y lo pondrá en el foco de atención de los atletas, equipos y seguidores de esta disciplina a nivel internacional.

En su antesala, el torneo definió al segundo representante salvadoreño para la competencia internacional, el surfista, Melvin Ayala, quien obtuvo el wildcard nacional tras imponerse en los trials disputados en Punta Roca; y también asistirá Bryan Pérez, indicó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

Ayala clasificó al evento después de superar una serie decisiva de 30 minutos frente a otros destacados surfistas nacionales, mostrando consistencia en sus maniobras y aprovechando las condiciones del mar en la costa de La Libertad.

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