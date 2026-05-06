Nueva ecuación en el estrecho de Ormuz toma forma: Qalibaf

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TEHERÁN/Tasnim

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, afirmó que está surgiendo una «nueva ecuación» en el estrecho de Ormuz, advirtiendo que Estados Unidos y sus aliados han puesto en peligro la seguridad marítima y el tránsito de energía con sus acciones.

En un mensaje publicado en su cuenta X, Qalibaf afirmó que la seguridad del transporte marítimo y el tránsito de energía se ha visto comprometida por Estados Unidos y sus aliados mediante la violación del alto el fuego y la imposición de un bloqueo naval a Irán.

“Sin embargo, su maldad sin duda se verá reducida”, añadió el orador iraní.

Qalibaf afirmó además que Irán es plenamente consciente de que la continuación de la situación actual es intolerable para Estados Unidos, al tiempo que hizo hincapié en que Irán «aún no ha empezado».

El 28 de febrero, Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán, durante la cual el entonces líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, y varios altos mandos militares fueron martirizados.

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron con semanas de ataques con misiles y drones dirigidos contra posiciones militares estadounidenses e israelíes en los territorios ocupados y la región del Golfo Pérsico, infligiendo graves daños en 100 oleadas de contraataques durante un período de 40 días.

La represalia de Irán también incluyó el cierre del estratégico estrecho de Ormuz a los buques pertenecientes a enemigos y aliados.

Posteriormente, la República Islámica impuso nuevas restricciones a la vía marítima, condicionando el paso de los buques a la obtención del permiso de las autoridades iraníes pertinentes. Esta última medida se produjo después de que Estados Unidos anunciara la continuación del bloqueo ilegal que ha estado intentando imponer a los buques y puertos iraníes.

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