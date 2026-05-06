Presidente dominicano recibirá antorcha de los JCC Santo Domingo 2026

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Santo Doming/Prensa Latina

El presidente dominicano, Luis Abinader, recibirá oficialmente este 6 de mayo la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026 en el Palacio Nacional, acto que marcará su entrada formal al país, trascendió hoy.

El recorrido de la llama iniciará el viernes próximo en la provincia de Pedernales, desde donde transitará por todas las provincias de la región sur, dando inicio a uno de los momentos más simbólicos de la cita deportiva.

El trayecto ha sido dedicado al destacado propulsor del olimpismo dominicano Wiche García Saleta, y llevará por nombre “Ruta Wiche García Saleta: la llama de los valores”, en reconocimiento a su legado y contribución al deporte nacional.

El anuncio lo realizó el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, durante un encuentro con la prensa deportiva del Cibao celebrado en Santiago de los Caballeros.

La iniciativa busca convertir el recorrido en un espacio de promoción de valores que trascienden el deporte, como la honradez, la disciplina, la solidaridad y la perseverancia, los cuales serán fomentados en cada comunidad visitada.

El fuego centroamericano fue encendido el pasado 11 de abril en Teotihuacán, México, en una ceremonia que reafirmó el carácter histórico de la llama, heredera de la tradición del “fuego nuevo” mesoamericano.

A lo largo de su recorrido por el sur del país, la antorcha llevará un mensaje de integración, identidad y compromiso, con el objetivo de involucrar a la población y fortalecer el vínculo entre el deporte y la ciudadanía.

Los JCC se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de unos seis mil 200 atletas de 37 países, que competirán en 40 deportes y 53 disciplinas.

Se trata de la XXV edición de este evento, que además conmemora su centenario, siendo uno de los certámenes multideportivos más antiguos del mundo.

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